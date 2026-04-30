Perro antinarcóticos detecta más de 20 kg de marihuana en encomienda aérea

Foto: Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá logró incautar más de 20.210 gramos de marihuana en el aeropuerto El Dorado. Tenían como destino el municipio de Soacha, Cundinamarca.

El resultado operativo fue posible gracias a las actividades de prevención y control que se adelantan en las diferentes bodegas de envíos nacionales por parte de los uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, y con apoyo de la perra antinarcóticos Paris, que alertó de una encomienda sospechosa.

Se descubrieron 40 bolsas vinipeladas con un peso aproximado a los 20.120 gramos en una caja. Por las características y olor de la sustancia, se determinó que era marihuana. De acuerdo con lo que se ha podido establecer, esta droga tenía como origen la ciudad de Cali y destino Soacha.

Además, en lo corrido de 2026, la estación de policía del aeropuerto ha logrado incautar más de 480 kilogramos de estupefacientes.

Puede conocer más detalles del caso en este video de la Policía de Bogotá, publicado en la red social X:

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.