Registraduría define cuántos colombianos pueden votar en elección presidencial del próximo 31 de mayo

-Un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto aquí en el territorio nacional y en el exterior en la primera vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030, que tendrán lugar el próximo 31 de mayo.

Así lo anunció este jueves la Registraduría Nacional, la cual estableció que de los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 hombres.

Para el proceso funcionarán 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

En el territorio nacional, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

En el exterior, son 1.414.661 compatriotas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) los que están habilitadas para votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.

La Registraduría recuerda que el periodo de votación en el exterior inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta tu lugar de votación’ .