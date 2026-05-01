Gobierno presentará hoja de ruta para una Asamblea Nacional Constituyente el próximo 20 de julio

Durante las movilizaciones del Día Internacional del Trabajo en Bogotá, el presidente Gustavo Petro anunció que presentará formalmente el texto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente el próximo 20 de julio. La iniciativa, que será radicada ante el Congreso de la República, busca, según el mandatario, profundizar las reformas sociales de su programa de gobierno y garantizar la implementación del Acuerdo de Paz, ante lo que considera dificultades legislativas para el avance de sus proyectos actuales.

El anuncio se produjo en el marco de una jornada marcada por marchas multitudinarias en las principales ciudades del país. El jefe de Estado aprovechó el escenario de la Plaza de Bolívar para enfatizar que el poder constituyente no debe entenderse como un mecanismo para la reelección, sino como una herramienta para que la ciudadanía decida sobre temas estructurales como la salud, las pensiones y el acceso a la tierra. No obstante, la propuesta ha generado reacciones inmediatas en diversos sectores políticos que cuestionan la viabilidad jurídica del proceso.

Desde el punto de vista legal, el camino hacia una Constituyente requiere la aprobación de una ley por parte del Congreso y el posterior aval de la Corte Constitucional antes de convocar a los ciudadanos a las urnas. El presidente Petro insistió en que el 20 de julio, fecha en que inicia la nueva legislatura, será el momento clave para que el Legislativo asuma la responsabilidad de permitir que el «pueblo se manifieste». Este movimiento estratégico busca reactivar la agenda del Ejecutivo tras varios meses de tensiones en las comisiones del Senado y la Cámara.

En paralelo a la propuesta de la Constituyente, el mandatario también se refirió a la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y a la necesidad de fortalecer la economía popular. La jornada del primero de mayo se consolida así como un punto de inflexión en la administración de Petro, quien apuesta por la movilización social como motor para impulsar los cambios que, a su juicio, han sido frenados por los cauces institucionales tradicionales.