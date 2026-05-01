Icfes amplía plazo de inscripciones para pruebas Saber 11 calendario A

Foto: Icfes.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ante la solicitud de algunos establecimientos o instituciones educativas que solicitaron más días para inscribir a sus estudiantes a las pruebas Saber 11 calendario A, amplió el proceso de registro y recaudo ordinario hasta el martes 12 de mayo de 2026, para este examen, así como para las pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

Así mismo, las fechas de registro y recaudo extraordinario se establecieron del jueves 14 al viernes 22 de mayo. Para realizar de manera más ágil este proceso pueden ingresar al siguiente link: https://bit.ly/48qAhtO

La fecha de aplicación de estas tres pruebas se realizarán en sitio, bajo la modalidad lápiz y papel, seguirá siendo el domingo 26 de julio, así como la publicación de las citaciones se realizará el viernes 10 de julio. Mientras que la publicación de resultados será el viernes 25 de septiembre en el portal www.icfes.gov.co.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación insiste en el llamado a las instituciones educativas calendario A y estudiantes individuales a realizar el proceso de inscripción a tiempo y el pago de manera rápida para evitar costos adicionales. También invita a las instituciones educativas a motivar a sus estudiantes a registrarse para presentar el examen Pre Saber, que los familiariza con el tipo de preguntas y la estructura de Saber 11.

Para mayor comodidad y seguridad el recaudo de cualquiera de los tres exámenes se podrá realizar en línea y sin salir de casa, a través del botón de pago PSE.

Igualmente, este también podrá realizarse de manera presencial en las sucursales del banco Davivienda y en corresponsales bancarios autorizados por esta entidad financiera. Las y los interesados pueden comunicarse con el Icfes a través de la línea de atención (601) 915 61 01 en Bogotá para aclarar sus inquietudes.