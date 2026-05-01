La NASA enviará en dos años flota de drones a la Luna para preparar el camino a sus astronautas (VIDEO)

–(Captura de video). La NASA reveló que avanza en una propuesta innovadora para explorar el polo sur de la Luna antes de la llegada de las misiones tripuladas del programa Artemis, informó el portal Space.com.

El proyecto, denominado ‘MoonFall’, contempla el despliegue de cuatro drones capaces de volar sobre el accidentado terreno de esa región lunar. Ray Baker, uno de sus responsables, explicó que cada aeronave podría cubrir aproximadamente 50 kilómetros en un solo trayecto.

Asimismo, señaló que los drones estarán equipados con cámaras y diversos instrumentos científicos para captar imágenes, con el objetivo de elaborar una panorámica detallada del paisaje lunar e identificar posibles zonas seguras para las futuras misiones de Artemis.

Al igual que el helicóptero marciano Ingenuity, estos dispositivos evaluarán el terreno al aproximarse a sus puntos de aterrizaje, con el fin de determinar la zona más segura para descender.

Por otra parte, Baker indicó que el prototipo de ‘hardware’ del MoonFall se encuentra en fase de desarrollo. Se prevé que, a finales de este año, sea sometido a pruebas funcionales para validar sus sensores de navegación y control.

Además, la integración y las pruebas de la nave espacial están programadas para finales del verano del 2027, mientras que su entrega al lugar de lanzamiento está prevista para el 2028.

Finalmente, Baker subrayó que los drones se desplegarían directamente durante el proceso de alunizaje, lo que eliminaría la necesidad de una plataforma de aterrizaje compleja y costosa. No obstante, no precisó el costo del proyecto ‘MoonFall’, ya que la NASA aún se encuentra ultimando su presupuesto. (Información RT).