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    Trump amenaza con «tomarse» Cuba «casi de inmediato»

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El presidente Donald Trump afirmó este viernes que Estados Unidos «se hará con el control de Cuba casi de inmediato» y advirtió que para ello solo tendrá que enviar uno de sus portaviones a las costas de la isla.

    «De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes… tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo; haremos que llegue hasta allí, se detenga a unas 100 yardas de la costa, y ellos dirán: ‘Muchas gracias, nos rendimos'», dijo el mandatario en una intervención en la cena del Foro Club de las Palm Beaches.

    Este viernes, Trump ordenó imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, debido a que «sigue representando una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense. Trump pidió a su gobierno que sancione a los bancos extranjeros que trabajan con el gobierno comunista de La Habana, así como endurecer las normas migratorias.

    También se sancionará a personas involucradas en los sectores de la energía y la minería, y a cualquiera que esté involucrado en «graves abusos de derechos humanos». La administración Trump acusa al gobierno cubano de aplicar «políticas y prácticas diseñadas para perjudicar a Estados Unidos», contrarias a «los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas», según el decreto presidencial.

    Según la Casa Blanca, el Presidente está abordando las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano tomando medidas decisivas para responsabilizar al régimen cubano, y a quienes lo perpetúan, por su apoyo a actores hostiles, terrorismo e inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses.

    Al respecto, hizo las siguientes precisiones:

    El régimen cubano se alinea con países y actores malignos hostiles a Estados Unidos, llegando incluso a facilitar sus operaciones militares y de inteligencia. Por ejemplo, Cuba alberga instalaciones de adversarios extranjeros centradas en atacar y explotar información sensible de seguridad nacional procedente de Estados Unidos.

    Cuba mantiene estrechos vínculos con otros importantes Estados patrocinadores del terrorismo, incluido el Gobierno de Irán, y proporciona refugio seguro a grupos terroristas transnacionales, incluido Hezbolá.

    El régimen persigue y tortura a opositores políticos, niega a sus ciudadanos el derecho a la libertad de expresión y difunde activamente la ideología comunista en toda la región mientras reprime a su población.

    El régimen corrupto de Cuba continúa impulsando la migración hacia Estados Unidos, con más de 850.000 migrantes llegando a Estados Unidos entre 2022 y el otoño de 2024.

    Cuba ofrece un entorno permisivo para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 100 millas del territorio estadounidense.

    Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y requieren una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos y los intereses estadounidenses.

    El pasado 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

    El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y de China.

    Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

    El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

    El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», añadiendo que está llegando «al final del camino».

    EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca. (Con información de RT y Casa Blanca).

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