Trump endurece sanciones a Cuba; afirma que el régimen de la isla «sigue siendo una amenaza extraordinaria»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este viernes imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, debido a que «sigue representando una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense. Trump pidió a su gobierno que sancione a los bancos extranjeros que trabajan con el gobierno comunista de La Habana, así como endurecer las normas migratorias.

También se sancionará a personas involucradas en los sectores de la energía y la minería, y a cualquiera que esté involucrado en «graves abusos de derechos humanos». La administración Trump acusa al gobierno cubano de aplicar «políticas y prácticas diseñadas para perjudicar a Estados Unidos», contrarias a «los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas», según el decreto presidencial.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, consideró que estas nuevas medidas de Washington responden «al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 de mayo, encabezado por el general del Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel, y a la firma de seis millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético».

Repudiable pero curioso y ridículo. El gobierno de EEUU se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba, al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el #1DeMayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro… pic.twitter.com/FisSHc1JVb — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 1, 2026

Además del embargo vigente desde 1962, Washington -que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana- ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba desde enero, permitiendo desde entonces la entrada al país únicamente a un petrolero ruso. Incluso Trump ha agitado la posibilidad de una intervención militar, algo que ha rechazado tanto el canciller alemán, Friedrich Merz, como otros países, que piden diálogo. (Información DW).