Activistas de la flotilla Global Sumud apresados por Israel fueron liberados; denuncian golpiza y otros atropellos; tres tuvieron que ser hospitalizados, entre ellos un colombiano

–Tres participantes en la Flotilla Global Sumud de apoyo a Gaza, entre ellos un colombiano y un alemán, están ingresados graves en Grecia. Dos de los activistas fueron llevados a Israel para tomarles declaración.

Los activistas de la Flotilla Global Sumud, interceptada ayer por fuerzas israelíes cuando se dirigía a Gaza, han denunciado que han sido golpeados y privados de comida y agua mientras eran trasladados a la isla griega de Creta, donde han sido puestos en libertad este viernes.

«Los participantes de la Flotilla Global Sumud acaban de sobrevivir a 40 horas de crueldad calculada a bordo de un buque de la armada de las IOF (fuerzas de ocupación de Israel, en sus siglas inglesas) en aguas griegas», ha denunciado la Flotilla en un mensaje en la red social Instagram. IOF es el término que emplean activistas propalestinos para referirse de forma crítica a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los activistas afirman que les negaron comida y agua tras haber sido interceptados y abordados el jueves por Israel en aguas internacionales. Además, denuncian que fueron golpeados cuando comenzaron a «resistirse pacíficamente» en el momento en el que dos integrantes del grupo, el español de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron separados del resto para ser llevados a Israel.

En un mensaje en X, el ministerio israelí dijo que Thiago Ávila es «sospechoso de actividad ilegal», sin más precisiones, y Abu Keshek «sospechoso de afiliación a una organización terrorista». Ambos «serán llevados a Israel para ser interrogados», apostilló la cancillería. «Todos los activistas de la flotilla están ya en Grecia, salvo Saif Abukeshek y Thiago Ávila», destacó un portavoz del ministerio israelí de Exteriores, Oren Marmorstein, sin precisar su paradero.

Los Gobiernos de España y de Brasil han calificado en un comunicado conjunto como «un atropello al derecho internacional» y han condenado en los «términos más enérgicos» el secuestro de dos de sus ciudadanos en aguas internacionales. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, calificó de «inaceptable» la detención de los activistas, entre los que hay irlandeses.

Los participantes aseguran que fueron «golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda». «Sufrieron fracturas de nariz, costillas fisuradas y palizas sangrientas. Incluso se efectuaron disparos contra ellos en medio del caos», denuncia el mensaje en Instagram, acompañado de un vídeo en que personas no identificadas a bordo de un autobús afirman haber sufrido abusos.

Aunque una treintena requirió asistencia médica, sólo tres activistas van a ser ingresados graves, entre ellos un colombiano. Este, cuya identidad no se ha revelado, sufre lesiones craneoencefálicas y será atendido en el hospital universitario de Heraclión, capital de Creta, informó el portal informativo local NeaKriti. Este activista será traslado allí, junto a un alemán que sufre mareos y un neerlandés con lesiones faciales y fractura nasal, desde el centro médico de Sita.

? URGENT: GSF PARTICIPANTS BRUTALIZED BY IOF AFTER 40 HOURS AT SEA ? Global Sumud Flotilla participants have just survived 40 hours of calculated cruelty aboard an iOF navy vessel in Greek waters. They were denied adequate food and water. They were forced to sleep on floors… pic.twitter.com/FAlM0SZfHR — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 1, 2026

TRADUCCIÓN:

URGENTE: PARTICIPANTES DE LA FLOTILLA GLOBAL SUMUD BRUTALIZADOS POR EL EIO DESPUÉS DE 40 HORAS EN EL MAR ?

Los participantes de la Flotilla Global Sumud acaban de sobrevivir 40 horas de crueldad calculada a bordo de un buque de la marina del EIO en aguas griegas.

Se les negó comida y agua adecuadas. Se les obligó a dormir en pisos que fueron deliberadamente e intencionalmente inundados de forma repetida.

Cuando el ejército se movió para secuestrar a dos participantes, Saif Abukeshek (España / orígenes palestinos) y Thiago Ávila (Brasil), nuestra tripulación resistió pacíficamente y la respuesta fue pura violencia.

Los participantes fueron golpeados con puños, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda. Sufrieron narices rotas, costillas agrietadas y golpizas sangrientas. Incluso se dispararon tiros contra ellos en medio del caos.

La pesadilla no ha terminado. La policía griega ahora está atrapando a nuestra tripulación maltrecha en autobuses, negándoles la libertad de irse mientras Saif y Thiago han sido secuestrados y llevados de regreso a Palestina Ocupada.

Nuestros participantes permanecen inquebrantables: 60 participantes han iniciado inmediatamente una huelga de hambre.

Este es un ataque vicious contra civiles pacíficos. No apartaremos la mirada. Exigimos su libertad y responsabilidad internacional AHORA.

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Unos 28 barcos que no fueron abordados ayer por las fuerzas armadas de Israel en aguas internacionales se encuentran este viernes fondeados en la bahía de la localidad costera de Ierapetra, en Creta oriental, donde se han refugiado del mal tiempo en la zona.

La Flotilla Global Sumud es una iniciativa internacional civil y no violenta que busca romper el bloqueo naval de Israel sobre la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. Compuesta por activistas de diversos países y múltiples embarcaciones, su objetivo es denunciar la crisis en Gaza y forzar un corredor humanitario. El término Sumud proviene del árabe y significa «firmeza» o «perseverancia». (Información DW).