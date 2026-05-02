Este domingo 3 de mayo hay reversible en la carrera Séptima
Foto: @BogotáTránsito.
Durante este domingo 3 de mayo de 2026, se implementará el reversible en la carrera Séptima. ¡Programa tus recorridos!
¿Cómo funciona el reversible por la carrera Séptima el domingo 3 de mayo de 2026?
El objetivo del reversible es agilizar la movilidad por la carrera Séptima, dejando en un único sentido la movilidad, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.
La medida arranca desde las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por el corredor a esa hora.
Hay pico y placa regional de ingreso a Bogotá este domingo 3 de mayo
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá este domingo 3 de mayo.
Así opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 3 de mayo
- Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
- Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
- Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.