Este domingo 3 de mayo hay reversible en la carrera Séptima 

Foto: @BogotáTránsito.

Durante este domingo 3 de mayo de 2026, se implementará el reversible en la carrera Séptima. ¡Programa tus recorridos!

¿Cómo funciona el reversible por la carrera Séptima el domingo 3 de mayo de 2026?

El objetivo del reversible es agilizar la movilidad por la carrera Séptima, dejando en un único sentido la movilidad, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.

La medida arranca desde las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por el corredor a esa hora.

Hay pico y placa regional de ingreso a Bogotá este domingo 3 de mayo

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá este domingo 3 de mayo.

Así opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 3 de mayo