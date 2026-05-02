Por obras hay cierre de un carril sentido oriente-occidente en la avenida calle 100 entre carreras 13 y 14

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

Con el fin de adelantar las actividades de construcción de redes y adecuación vial en el marco del contrato IDU-353-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre del actual carril norte de la calzada norte de la avenida calle 100 entre carrera 13 y carrera 14. (Mapa 1).

Mapa 1.

Estas actividades se realizarán hasta el próximo 22 de junio de 2026 con intervenciones durante los fines de semana a partir de las 10:00 p. m del viernes hasta las 03:00 a. m. del lunes (o martes cuando el lunes es festivo).

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

Las personas que circulen por la avenida calle 100 en sentido oriente-occidente, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado. (Mapa 2 color azul).

Mapa 2.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los andenes y la infraestructura existente para peatones y ciclo-usuarios no sufrirán ningún tipo de afectación, por este motivo podrán circular normalmente por infraestructura destinada para tal fin.