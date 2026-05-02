    • Bogotá

    Por obras hay cierre de un carril sentido oriente-occidente en la avenida calle 100 entre carreras 13 y 14

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de un frente de obraFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

    Con el fin de adelantar las actividades de construcción de redes y adecuación vial en el marco del contrato IDU-353-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre del actual carril norte de la calzada norte de la avenida calle 100 entre carrera 13 y carrera 14. (Mapa 1).

     

    Cierre en la avenida calle 100 entre carreras 13 y 14 en Bogotá
    Mapa 1.

    Estas actividades se realizarán hasta el próximo 22 de junio de 2026 con intervenciones durante los fines de semana a partir de las 10:00 p. m del viernes hasta las 03:00 a. m. del lunes (o martes cuando el lunes es festivo).

    Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

    Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

    Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

    Las personas que circulen por la avenida calle 100 en sentido oriente-occidente, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado. (Mapa 2 color azul).

    Cierre en la avenida calle 100 entre carreras 13 y 14 en Bogotá
    Mapa 2.

    Tránsito peatonal y de ciclistas

    Los andenes y la infraestructura existente para peatones y ciclo-usuarios no sufrirán ningún tipo de afectación, por este motivo podrán circular normalmente por infraestructura destinada para tal fin.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte