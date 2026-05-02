Petro rechaza amenazas de Trump: «Una agresión militar a Cuba es una agresión militar a Latinoamérica»

–El presidente Gustavo Petro reaccionó este sábado contra la amenaza de su homólogo estadounidense Donald Trump de tomarse el control de Cuba «casi de inmediato» y afirmó que para ello solo tenía que enviar uno de sus portaviones a las costas de la isla.

«No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica», precisó el mandatario colombiano en su cuenta en X.

«Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse», agregó el presidente Gustavo Petro, asegurando, además, que «son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país».

El mandatario colombiano advirtió igualmente que «el continente americano vivirá en paz si nadie propone imponerse sobre los demás» y puntualizó:

«Este continente es el continente de la Libertad y no de las invasiones».

Y cerró su nota así: «Honor a José Martí y a las repúblicas libres y soberanas de Latinoamérica y el Caribe».

No es la primera vez que el presidente Donald Trump amenaza con utilizar la fuerza para cambiar el régimen cubano. En uno de sus pronunciamientos, Trump sostuvo que Cuba ha estado «terriblemente mal administrada» y tiene un «sistema terrible».

Y en el último, este viernes, afirmó: «De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes… tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo; haremos que llegue hasta allí, se detenga a unas 100 yardas de la costa, y ellos dirán: ‘Muchas gracias, nos rendimos’».

Frente a estas ultimas amenazas de Trump, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, advirtió a través de X este sábado que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba».

Y complementó: «Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional».

Además señaló que «la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación».

El pasado viernes, Trump ordenó imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, debido a que «sigue representando una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense.

Trump pidió sancionar a los bancos extranjeros que trabajan con el gobierno comunista de La Habana, así como endurecer las normas migratorias.

También se sancionará a personas involucradas en los sectores de la energía y la minería, y a cualquiera que esté involucrado en «graves abusos de derechos humanos».

La administración Trump acusa al gobierno cubano de aplicar «políticas y prácticas diseñadas para perjudicar a Estados Unidos», contrarias a «los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas», según el decreto presidencial.