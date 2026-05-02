Irán responde con un plan de paz de 14 puntos a la propuesta de EE.UU.

–El régimen iraní presentó este sábado a la parte estadounidense, a través de un intermediario pakistaní, una propuesta de paz de 14 puntos, según informó este sábado la agencia Tasnim.

En respuesta a una iniciativa estadounidense de 9 puntos, en la que se exige un alto el fuego de dos meses, Teherán ha insistido en que las cuestiones deben resolverse en un plazo de 30 días y que el enfoque debe centrarse en «poner fin a la guerra» en lugar de prolongar la tregua temporal.

«La República Islámica de Irán ha presentado su plan a Pakistán, en su calidad de mediador, con el objetivo de poner fin de forma permanente a la guerra impuesta, y ahora le corresponde a Estados Unidos elegir entre una solución diplomática o la continuación del enfoque de confrontación», afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, recoge Press TV.

Así, la propuesta integral de la nación persa incluye temas como:

-Garantizar la no agresión

-Retirada de las fuerzas militares estadounidenses de las inmediaciones de Irán

-Levantamiento del bloqueo naval

-Liberación de los activos iraníes congelados

-Pago de indemnizaciones

-Levantamiento de las sanciones

-Fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano

Nuevo mecanismo de tránsito por el estrecho de Ormuz, entre otros.

Actualmente, Teherán está a la espera de la respuesta oficial de Washington a las propuestas, indican medios iraníes.

Fracaso de las negociaciones de paz

Tras más de un mes de hostilidades, Estados Unidos e Irán pactaron el 7 de abril una tregua de 2 semanas que fue prolongada el martes de la semana pasada por Washington.

Pese al alto el fuego, la tensión se mantiene entre las partes, en medio del fracaso de las negociaciones de paz, el intercambio de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

El proceso negociador entre Teherán y Washington permanece en el aire, después de que la segunda ronda entre las delegaciones de ambos países en Islamabad se haya cancelado dos veces. El encuentro del pasado miércoles fue pospuesto por tiempo indefinido y después Trump anunció que había cancelado el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner, que estaba programado para el pasado sábado.

Ante este estancamiento diplomático, desde la República Islámica han advertido que no aceptarán amenazas ni presión, al tiempo que están dispuestos a responder duramente a cualquier futura agresión. (Información RT).