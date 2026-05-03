Autoridades ambientales activan monitoreo de Oso andino visto cerca del casco urbano de La Calera

Foto: CAR Cundinamarca

En las últimas horas, la comunidad de La Calera reportó el avistamiento de un oso andino juvenil cerca del casco urbano del municipio. El equipo de fauna de la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que se puede tratar de un ejemplar que se encuentra desorientado y a unos ocho kilómetros fuera del área de protección.

Este avistamiento se suma a otro reportado en enero de 2026 en inmediaciones de la zona rural de Villapinzón. Cabe resaltar que la cuenca alta del Río Bogotá conecta hábitats de páramo y bosque alto andino que corresponden al corredor biológico del oso andino.

Frente a esta situación, las autoridades ambientales locales advirtieron a la comunidad para no intervenir en su aprehensión y respetar su espacio mientras el personal especializado realiza las acciones necesarias para su acompañamiento.

»Hacemos el llamado a la comunidad a mantener la calma, el oso de anteojos no representa una amenaza y únicamente puede reaccionar de forma defensiva si se siente acorralado o en riesgo, la ciudadanía debe evitar todo tipo de interacción con el animal e informar de inmediato a la línea 316 524 40 31, habilitada las 24 horas para atención de fauna silvestre», informó Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR.

La CAR reitera que la protección de esta especie requiere un trabajo articulado, en el que las comunidades cumplen un papel fundamental como primeras defensoras del territorio. En ese sentido, es clave que los habitantes participen activamente en las jornadas de educación ambiental y sensibilización que se adelantan en los sectores donde se han registrado avistamientos, fortaleciendo así la convivencia responsable con la fauna silvestre.

»Estamos comprometidos con el cuidado y la preservación de la biodiversidad, y seremos enfáticos en socializar y hacer cumplir la normatividad vigente. La caza, persecución o cualquier tipo de agresión contra el oso de anteojos constituye una infracción ambiental y representa una amenaza para la conservación de la especie», explicó el director Ballesteros.

La entidad se mantendrá alerta y adelantará labores de monitoreo continuo en la zona con el fin de hacer seguimiento al ejemplar, prevenir posibles riesgos y garantizar tanto su protección como la seguridad de la comunidad.