CNE evalúa revocatoria de la candidatura de Abelardo de la Espriella por presuntas irregularidades en firmas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició formalmente el estudio de una solicitud para revocar la inscripción de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella este sábado 2 de mayo de 2026, tras detectarse supuestas inconsistencias en el proceso de validación de las firmas que respaldan su movimiento independiente. La medida responde a una impugnación presentada ante la autoridad electoral en Bogotá, la cual cuestiona la veracidad de un porcentaje significativo de las rúbricas entregadas por su comité promotor, lo que pone en duda el cumplimiento del requisito legal mínimo para participar en la contienda electoral.

El magistrado ponente a cargo del caso ha solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil un informe técnico detallado sobre el proceso de grafología y verificación de bases de datos. Según la denuncia, se habrían identificado nombres de personas fallecidas y firmas que no coinciden con los registros biométricos oficiales. Ante esta situación, el órgano electoral deberá determinar si el grupo significativo de ciudadanos cumplió con la voluntad popular o si, por el contrario, existió una maniobra para inflar los números de apoyo necesarios para la inscripción oficial del abogado y ahora aspirante político.

En ejercicio del derecho a la defensa, el equipo jurídico del presunto implicado ha manifestado que todas las etapas de recolección se ajustaron a la normativa vigente y que cuentan con las pruebas para desvirtuar las tachas presentadas. Por su parte, sectores de la oposición han pedido celeridad en el fallo, argumentando que la transparencia del proceso electoral depende de una vigilancia rigurosa sobre los métodos de financiación y respaldo popular. El CNE tiene un plazo perentorio para emitir una resolución final, la cual podría ratificar la aspiración de De la Espriella o dejarlo fuera de la carrera hacia la Casa de Nariño.

Este proceso se desarrolla en un clima de alta tensión política en Colombia, donde el uso de firmas como mecanismo de inscripción ha sido objeto de constantes debates legislativos por su vulnerabilidad. De confirmarse las irregularidades, el CNE podría ordenar no solo la revocatoria de la candidatura, sino también compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar posibles delitos de fraude electoral o falsedad en documento público. Mientras se llega a una sentencia administrativa, el aspirante mantiene su condición de candidato bajo la premisa de legalidad de sus actos administrativos iniciales.