Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 4 al viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha y Gachancipá

–(Foto EAAB). De este lunes 4 al viernes 8 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Gachancipá, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Lunes 4 de mayo de 2026

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Antonio Nariño

Restrepo Occidental

De la Calle 11 Sur a la Calle 17 Sur, entre la Carrera 24G a la Carrera 27

8:00 a.m.

24 horas

Cambio accesorio totalizadora

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Soacha, Cundinamarca

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Unir

De la Calle 10 a la Calle 12, entre la Carrera 4 a la Carrera 5

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Soacha

El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales

De la Calle 12B a la Calle 22, entre la Carrera 4 a la Carrera 9 Este

De la Carrera 5A Este a la Carrera 9 Este, entre la Calle 7A a la Calle 12B

De la Calle 22 a la Calle 22B, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Martes 5 de mayo de 2026

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San Cristóbal

Santa Inés Sur II, Villa de Los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes, Bello Horizonte

De la Carrera 1 Este a la Avenida Carrera 13 Este, entre la Calle 15 Sur a la Calle 34 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Tunjuelito

Fátima

Por la Calle 51A Sur, entre la Carrera 38 a la Carrera 37

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

El Plan, Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba

De la Carrera 72 a la Carrera 75, entre la Calle 147 a la Calle 167

10:00 a.m.

24 horas

Desvío de red acueducto

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Gachancipá, Cundinamarca

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Municipio de Gachancipá

10:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

Ciudad Bolívar

Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraiso de Corinto, El Progreso, Instituto Vendible Yerbabuena, Jaime Garzon, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galan I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazuca EAAB-ESP, Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma

SIERRA MORENA III:

De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H

SANTO DOMINGO ANTIGUO – CARCAMO:

De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H

SANTO DOMINGO NUEVO:

AREA 1: De la Calle 75C Sur a la Calle 37, entre la Carrera 11E a la Carrera 74C

ÁREA 2: De la Calle 64A Sur a la Calle 39 Sur, entre la Transversal 14E a la Carrera 77C

8:00 a.m.

16 horas

Cambio caudalímetro y de válvulas en estación de bombeo

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Miércoles 6 de mayo de 2026

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Suba

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa

De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 93A a la Calle 116

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Usaquén

Santa Barbara Central

De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127

10:00 a.m.

24 horas

Renovación de red acueducto

Usaquén

Ibenza, Caminos de Altamira, Vista Bella, Britalia, San Diego, Arcos de Britalia, Club Camel, Campos del Silencio, Mazurén, Monterrey

De la Calle 153 a la Calle 170, entre la Carrera 55 a la Autopista Norte

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella

De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvulas

Bosa

Argelia

De la Carrera 81A a la Carrera 82, entre la Calle 59 Sur a la Calle 60 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Tunjuelito

Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú

De la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 45 Sur, entre la Carrera 32 a la Transversal 60?

9:00 a.m.

18 horas

Empates redes acueducto

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Jueves 7 de mayo de 2026

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Usaquén

Estrella del Norte, Las Orquídeas

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Chapinero

Cataluña

De la Calle 45 a la Calle 39, entre la Carrera 7 a la Carrera 3

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

Los Sauces

De la Calle 64 Sur a la Calle 67B Sur, entre la Carrera 84A a la Carrera 85 Bis A

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Tunjuelito

San Carlos, San Benito

De la Avenida Carrera 19C a la Carrera 13F, entre la Avenida Carrera 14 a la Calle 59B Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Barrios Unidos y Teusaquillo

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto

De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80

10:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento correctivo

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Soacha, Cundinamarca

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Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza

De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19

De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10A

De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16

De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Viernes 8 de mayo de 2026

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Usme

Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondon I, Los Soches, Villa Diana, Las Violetas

De la Calle 72F Sur a la Calle 92B Sur, entre la Carrera 12B Este a la Carrera 24A Este

10:00 a.m.

4 horas

Lavado preventivo tanque

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.