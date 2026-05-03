Domingo sobre ruedas: Conozca las actividades en la Ciclovía de Bogotá para este 3 de mayo

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo tres de mayo de 2026.

Este espacio recreativo, que es considerado el gran parque lineal de la ciudad, fomenta la movilidad sostenible desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que los domingos y festivos podrás encontrar en toda la Ciclovía de Bogotá

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 141,46 kilómetros para el disfrute de toda la ciudadanía.

Servicio Social en la Ciclovía

Este domingo tres de mayo, sobre los corredores de la Ciclovía, estarán los servidores sociales, quienes prestan su servicio social estudiantil. Aprovecha su ayuda y orientación, mientras disfrutas del recorrido.

Ciclovía Te Cuida

Se tendrán actividades lúdicas y recreativas para todos, este domingo tres de mayo en:

Calle 54 sur con carrera 95A.

Ciclovía alternativa

Este domingo tres de mayo, se contará con un punto para la práctica Pickleball – Freestyle Football, así como con actividades recreativas para la ciudadanía, en:

Carrera Novena con calle 116.

Campan?as de pedagogi?a y Comportamiento Vial

Este domingo tres de mayo, se realizarán en:

Avenida Boyacá con calle 37 D sur.

Ciclovía en Patines

El IDRD estará guiando en el proceso de aprendizaje para montar en patines este domingo tres de mayo en:

Carrera Novena con calle 116.

Walk Bike

Este domingo tres de mayo, habrá un punto para las y los más pequeños de las familias. En este espacio se llevarán a cabo actividades lúdicas y recreativas en conmemoración del mes de la niñez, en:

Calle 54 sur con carrera 95A.

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo tres de mayo, se contará con diferentes clases para todos los asistentes en:

Carrera Séptima con Calle 36 (Parque Nacional)

Escuela de la bicicleta

El domingo tres de mayo, los puntos de habilitados son:

Avenida Boyacá con calle 138.

Carrera 24 con calle 42 .

Carrera Novena con calle 116.

Calle 54 sur con carrera 95.

Secretaría Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz

Este domingo tres de mayo, habrá puntos ‘Cuídate y sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Avenida Boyacá con calle 12.

Carrera Séptima con calle 60.

Carrera Séptima con calle 28.

Avenida Boyacá con carrera 24.

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud

Eventos sobre la Ciclovía

Para este domingo tres de mayo, por parte de esta organización humanitaria internacional se realizará un trote en respuesta a la crisis de agua potable en el Chocó, el cual tendrá inicio en la carrera 15 con calle 88, tomando al norte hasta la calle 110, dando media vuelta y retomando al punto de inicio.

Activaciones de marca sobre la Ciclovía

La Patrulla Criolla

Este domingo tres de mayo, por parte de la Fundación, se llevará a cabo una jornada de adopción y sensibilización de animales de compañía, lo anterior en:

Carrera 15 con calle 94.

Dove

Este domingo tres de mayo, por parte de la marca se realizará publicidad por lo que ubicarán arcos y un estand, esto en:

Carrera 15 con calle 116.

Oxxo

Este domingo tres de mayo, por parte de la marca se tendrá un stand con publicidad y actividades para los usuarios en:

Avenida Boyacá con calle Tercera.

Recomendaciones

El IDRD recuerda que el personal del programa no solicita pertenencias personales, no pide bicicletas prestadas ni persuade a los usuarios para desplazarse a lugares apartados.

Asimismo, se recomienda verificar la identidad de cualquier persona que porte prendas institucionales y ofrezca servicios o productos, ya que estas acciones no se realizan sin autorización oficial.