Sumapaz inaugura ‘La De Suma’, la primera pista pública de ciclomontañismo de Bogotá este 3 de mayo

Foto: Alcaldía local de Sumapaz.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, y la Alcaldía Local de Sumapaz, liderada por el alcalde local Diego García Bejarano, invitan a medios de comunicación, periodistas, comunidad y ciudadanía en general a ser parte de la gran exhibición e inauguración de ‘La DeSuma’, la primera pista pública de ciclomontañismo MTB tipo olímpico (XCO) de Bogotá, ubicada en la vereda Betania, corazón natural de la localidad de Sumapaz.

Este nuevo escenario deportivo representa un hito para el deporte de naturaleza, el turismo sostenible y el fortalecimiento de la ruralidad bogotana, consolidando a Sumapaz como territorio pionero en infraestructura deportiva de alto nivel, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Con el respaldo técnico y competitivo de la Liga de Ciclismo de Bogotá y la Comisión Bogotana de Ciclomontañismo, este domingo más de 200 deportistas inscritos de diferentes edades y categorías participarán en una jornada histórica que reunirá a niños, jóvenes, aficionados y competidores en modalidades como Short Track (XCC), Relevos (XCR) y PushBike, convirtiendo esta inauguración en una verdadera celebración del deporte, la integración y el talento.

‘La De Suma’ nace como una apuesta por el desarrollo integral del territorio, promoviendo nuevas oportunidades para las comunidades rurales, fortaleciendo el tejido social y posicionando a Sumapaz como referente del ciclomontañismo en Bogotá y Colombia.

La pista contó con el acompañamiento técnico y la valoración de Fabio Parra leyenda del ciclismo colombiano, quien destacó sus condiciones y proyección deportiva. Esta jornada histórica contará con invitados distritales, delegados deportivos y al secretario Distrital de Gobierno, destacando el compromiso de Bogotá con el deporte y la ruralidad.

Un escenario para el alto rendimiento, la naturaleza y el futuro

Construida en terreno natural y diseñada con características técnicas de Cross Country Olímpico, la pista ofrece subidas técnicas, descensos exigentes, saltos, puentes y desafíos propios de escenarios de competencia de alto nivel, convirtiéndose en un espacio ideal para la formación de nuevos talentos y la preparación de deportistas.

Detalles del evento:

Evento: Exhibición e inauguración de la pista de ciclomontañismo “La DeSuma” Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Vereda Betania, Alcaldía Local de Sumapaz.

Porque en Sumapaz, donde nace el agua, también nace el deporte. Este domingo, Bogotá vivirá una jornada histórica donde la naturaleza, la altura y la pasión por el ciclismo se unen para abrirle paso a un nuevo símbolo de orgullo para la capital.