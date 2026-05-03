Festivales al Parque 2026 ya tienen fecha: Celebre los 30 años de Rock al Parque y disfruta de Joropo al Parque, Popular al Parque y más

Foto: Idartes

Entre mayo y noviembre de 2026, Bogotá, la capital volverá a abrir sus parques y escenarios para recibir una nueva edición de los Festivales al Parque, política cultural que se mantiene firme y en expansión bajo el liderazgo de la Administración distrital y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Conoce las fechas y novedades de estos festivales

La programación comenzará el 9 y 10 de mayo con Joropo al Parque en la Plaza de Bolívar y se extenderá hasta el 28 y 29 de noviembre con Salsa al Parque en el Parque Simón Bolívar. En medio de esta agenda, el 10, 11 y 12 de octubre, se celebrarán los 30 años de Rock al Parque, un aniversario que trasciende lo musical para instalarse como un acontecimiento histórico de la capital.

“Después de tres décadas, los Festivales al Parque se consolidan como uno de los principales factores identitarios de Bogotá. Son mucho más que conciertos: son plataformas de circulación artística, espacios de aprendizaje y escenarios donde la ciudadanía ejerce su derecho a la cultura. A lo largo del año, cada festival desplegará una mirada curatorial que dialogará con las raíces, las transformaciones y las múltiples identidades sonoras que habitan Bogotá ”, explica María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Programación Festivales al Parque Bogotá 2026

Joropo al Parque

Los festivales inician con la quinta edición de, que se llevará a cabo el 9 y 10 de mayo en la Plaza de Bolívar y pondrá el foco en la oralidad como fuerza creadora bajo el concepto La fuerza de la palabra: Tradición oral que late en contrapunteo.

Allí, el contrapunteo llanero no solo será espectáculo, sino también pedagogía viva: una práctica que articula música, poesía y memoria en un mismo gesto creativo, recordando que los saberes tradicionales se transmiten, ante todo, a través de la palabra.

Colombia al Parque

Dos semanas después, el 24 y 25 de mayo, el Parque de los Novios acogerá, que en su edición número 24 se centrará en Cantoras: Arrullo, fiesta y siembra. La programación estará cruzada por una mirada que reconoce a las mujeres como portadoras de memoria y transformación. Sus voces construirán un recorrido que conecta lo íntimo con lo colectivo, lo ancestral con lo contemporáneo.

Popular al Parque

El 6 y 7 de junio, el Parque Simón Bolívar será escenario de, cuya tercera edición propone el concepto Herencia que vibra en presente. Este festival reconocerá la vigencia de la música regional en la vida urbana, destacando cómo sus relatos de amor, migración y resistencia han sido apropiados por nuevas generaciones que los reinterpretan desde lenguajes actuales sin perder su esencia.

Vallenato al Parque

Se realizará el 31 de julio, en el marco del Festival de Verano, y el 1 de agosto con una premisa contundente: De invitado a anfitrión. En esta tercera edición este evento celebrará la manera en que este género dejó de ser foráneo para convertirse en parte del ADN sonoro de Bogotá, un proceso que se evidencia tanto en la apropiación del público como en la emergencia de nuevos intérpretes capitalinos que dialogan con la tradición.

Jazz al Parque

El 12 y 13 de septiembre en el Parque el Country, invitará a escuchar el continente desde sus propias raíces con Donde la memoria latina se convierte en encuentro. Esta edición pondrá en primer plano las sonoridades latinoamericanas y su cruce con el jazz, al tiempo que reafirmará el carácter familiar del festival, un espacio donde distintas generaciones se encuentran para vivir la música en comunidad.

Conoce más detalles sobre fechas y novedades de los Festivales al Parque 2026 en este post de Idartes en la red social Instagram:

Octubre será el mes de las grandes celebraciones

Hip Hop al Parque

Tras el aniversario de Rock al Parque, este festival se tomará el Simón Bolívar el 24 y 25 de octubre bajo el concepto Desde la esquina se escribe la historia, una mirada que reivindica al barrio como territorio creativo y político. Allí, las calles, los andenes y las esquinas aparecerán como escenarios donde se gestan narrativas de identidad, resistencia y futuro.

Salsa al Parque

Se realizará el 28 y 29 de noviembre. En su edición número 27, el festival propondrá como idea principal La revolución que nunca deja de sonar. Más que una evocación nostálgica, Salsa al Parque será una declaración de vigencia: la salsa, como fenómeno cultural, sigue reinventándose en diálogo con nuevas generaciones, consolidándose como uno de los lenguajes más vivos de la ciudad.

Treinta años de historia: Rock al Parque como patrimonio vivo

Esta edición del festival será especial, ya que en 2026 se celebran tres décadas haciendo vibrar a Bogotá, consolidándolo como uno de los hitos culturales más significativos de la ciudad.

Bajo el concepto 30 años, 30 ediciones, estremeciendo a Bogotá, el festival, se realizará el 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar, como una gran celebración de la ciudad. Su programación reunirá bandas icónicas que han marcado generaciones, artistas contemporáneos que definen el presente del rock y propuestas emergentes que anticipan el futuro. Será, al mismo tiempo, un ejercicio de memoria y una apuesta por lo que viene.

Rock al Parque desde su creación en 1995, ha sido mucho más que un evento musical. Es el festival gratuito de rock más grande de América Latina y un símbolo de la capacidad de Bogotá para construir espacios democráticos de acceso a la cultura.

Durante tres décadas, el festival ha consolidado una escena local robusta, ha impulsado carreras musicales y ha permitido que miles de ciudadanos se reconozcan en la diversidad de las subculturas del rock. Cada edición ha sido una declaración de principios, en el que la cultura se toma como derecho, el espacio público como escenario de convivencia y la música como lenguaje común.

Celebrar sus 30 años no es solo mirar atrás, es reconocer cómo este festival ha contribuido a moldear la identidad contemporánea de Bogotá, posicionándose como un referente cultural en América Latina y demostrando que la inversión pública en arte genera transformaciones profundas y sostenibles.

Una política cultural que se fortalece

La continuidad de los Festivales al Parque en 2026 es la reafirmación de una política pública que ha demostrado su impacto a lo largo del tiempo. En 2025, más de 660.000 personas participaron en los nueve festivales realizados, consolidando a Bogotá como uno de los grandes epicentros musicales de la región.

La participación de 192 agrupaciones y más de 1.200 músicos evidenció la diversidad y la vitalidad del sector, mientras que los altos niveles de satisfacción del público -con más del 90 % reconociendo su aporte a la identidad bogotana- confirmaron el valor ciudadano de estos encuentros. A ello se suma su impacto económico, con una dinámica que superó los 19 mil millones de pesos y benefició sectores como el comercio, la gastronomía y el transporte.