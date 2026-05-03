Inicia la recarga de pasajes gratis de TransMilenio para mayo en Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social

El Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició un nuevo ciclo de recargas de pasajes gratis en TransMilenio, en el marco de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG. En mayo, el beneficio llegará a más de 760.000 personas, entre ellas personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza y exclusión extrema, con una inversión superior a $13.000 millones.

El componente de Pasajes Gratis de Ingreso Mínimo Garantizado hace parte de una política social de cuarta generación, que reconoce la movilidad como una condición clave para el acceso efectivo a oportunidades y servicios en la ciudad.

A través de este subsidio de transporte, miles de personas pueden desplazarse con mayor facilidad hacia opciones de empleo, formación, atención en salud y oferta institucional, así como acceder a bibliotecas, actividades culturales y otros espacios de integración y bienestar en Bogotá.

¿Cómo se distribuyen los pasajes gratis en mayo de 2026?

La cantidad de pasajes asignados varía según la clasificación en el Sisbén IV y las condiciones definidas por la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado.

La Tarjeta TuLlave debe estar personalizada para recibir pasajes gratis

Para acceder y activar los pasajes gratis, es requisito indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Este instrumento permite identificar a cada beneficiario y asignar los pasajes conforme a su perfil socioeconómico.

Luego de personalizar la tarjeta, las personas de los grupos priorizados deberán esperar la actualización de sus datos antes de poder activar los pasajes.

¿Cómo activar los pasajes gratis?

Las personas beneficiarias pueden activar sus pasajes de las siguientes formas:

En taquillas de TransMilenio

? Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

? Solicitar la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema

? Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

? Seleccionar “Transacciones virtuales”.

? Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

? Confirmar los pasajes asignados.

? Finalizar el proceso.

Importancia de leer el ABC de Pasajes Gratis

Consultar el ABC permite a las personas beneficiarias comprender cómo funciona el beneficio y aprovecharlo de manera oportuna. Lea el documento completo: https://cutt.ly/ktLAwIkl