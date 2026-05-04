Acción popular de la Defensoría protege derechos de niñas, niños y docentes de colegio en Bogotá

–El Juzgado 66 Administrativo de Bogotá emitió un fallo favorable a la acción popular presentada por la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos colectivos y prevalentes de los niños, niñas, adolescentes y docentes de la Institución Educativa Gonzalo Arango, ubicada en la localidad de Suba.

El proceso se originó como respuesta a la ejecución de obras e intervenciones de infraestructura escolar adelantadas por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, sin que se cumplieran los delineamientos técnicos, constructivos, ambientales, pedagógicos ni de dignidad humana, afectando gravemente el ambiente escolar, la salud, la seguridad y el derecho a la educación en condiciones dignas.

Durante el trámite judicial quedó debidamente acreditado que en el plantel educativo se presentaban, entre otras, las siguientes situaciones:

Lo que quedó acreditado en el proceso:

• Déficit histórico de infraestructura y deterioro progresivo de espacios pedagógicos

• Atención prolongada de estudiantes de primera infancia en la biblioteca, espacio no habilitado como aula

• Ejecución de obras y demoliciones durante la jornada escolar, con ruidos excesivos, contaminación por polvo y gases, hacinamiento y afectaciones a la salud física y mental de estudiantes y docentes

• Instalación de aulas modulares sin estudios de carga humana, impacto ambiental ni impacto pedagógico

• Ausencia de información y participación efectiva de la comunidad educativa en las decisiones sobre infraestructura

• Existencia de alternativas estructurales viables —nuevo bloque o ampliación vertical— que nunca fueron evaluadas técnicamente

Órdenes del fallo

El Juzgado declaró que la SED vulneró los derechos colectivos y prevalentes de los niños del Colegio Gonzalo Arango y ordenó:

• Suspender las intervenciones físicas en el área del Ágora y zonas verdes hasta contar con estudios estructurales, sanitarios, ambientales y de carga humana, así como un plan de manejo de impactos

• Entregar, en un plazo perentorio, estudios técnicos integrales, planos, cronograma, plan de contingencia y un análisis comparado entre aulas modulares y obra sólida definitiva

• Garantizar la participación real y efectiva de la comunidad educativa mediante mesas técnicas permanentes

La Defensora Pública Claudia Isabel Arévalo lideró esta acción popular. Entretanto, la Defensoría del Pueblo continuará haciendo seguimiento al cumplimiento del fallo y al restablecimiento de las condiciones dignas de estudio y trabajo en la Institución Educativa Gonzalo Arango.