Irán frenó la entrada de destructores de EE.UU en Ormuz

–La Armada iraní ha impedido la entrada de destructores de EE.UU. en el estrecho de Ormuz, informa Tasnim, que se remite al servicio de relaciones públicas del Ejército del país persa.

«Con una advertencia firme y rápida de la Armada del Ejército de la República Islámica, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidenses sionistas en la zona del estrecho de Ormuz», precisa el comunicado.

Horas antes, las fuerzas iraníes adelantaron que «cualquier fuerza armada extranjera, en especial el Ejército agresor estadounidense, será atacada si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz».

Además, advirtieron a los buques comerciales y petroleros que se abstuvieran de transitar por el estrecho de Ormuz sin coordinación previa con las Fuerzas Armadas desplegadas, al tiempo que subrayaron que mantienen el control sobre esta vía marítima estratégica cuya seguridad gestionan.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo un proyecto para «liberar» los buques retenidos en el estrecho de Ormuz, debido al bloqueo provocado por la crisis en Oriente Medio. El ‘Proyecto Libertad’ comenzó la mañana de este lunes, hora de Oriente Medio.

Según fuentes de Axios, la nueva iniciativa prevé que los buques de EE.UU. se encuentren «en las cercanías» para el caso de que sea necesario impedir que las Fuerzas Armadas iraníes ataquen a los buques mercantes que transitan por el estrecho.

Asimismo, según Axios, la Marina de EE.UU. proporcionará a los buques mercantes información sobre las mejores rutas marítimas en el estrecho, especialmente en lo que respecta al uso de aquellas que no hayan sido minadas por el Ejército iraní.

En el denominado ‘Proyecto Libertad’ participarán destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas multidominio, además de 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

Ante ello, Teherán advirtió que cualquier «injerencia» de Washington en el nuevo régimen de navegación de esta vía marítima será considerada «una violación del alto el fuego». (Información RT).