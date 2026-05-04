Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 5 y miércoles 6 de mayo de 2026 en Bogotá y Gachancipá

–(Foto EAAB). Este martes 5 y miércoles 6 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Gachancipá, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Martes 5 de mayo de 2026

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San Cristóbal

Santa Inés Sur II, Villa de Los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes, Bello Horizonte

De la Carrera 1 Este a la Avenida Carrera 13 Este, entre la Calle 15 Sur a la Calle 34 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Tunjuelito

Fátima

Por la Calle 51A Sur, entre la Carrera 38 a la Carrera 37

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

El Plan, Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba

De la Carrera 72 a la Carrera 75, entre la Calle 147 a la Calle 167

10:00 a.m.

24 horas

Desvío de red acueducto

Ciudad Bolívar

Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraiso de Corinto, El Progreso, Instituto Vendible Yerbabuena, Jaime Garzon, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galan I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazuca EAAB-ESP, Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma

SIERRA MORENA III:

De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H

SANTO DOMINGO ANTIGUO – CARCAMO:

De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H

SANTO DOMINGO NUEVO:

AREA 1: De la Calle 75C Sur a la Calle 37, entre la Carrera 11E a la Carrera 74C

ÁREA 2: De la Calle 64A Sur a la Calle 39 Sur, entre la Transversal 14E a la Carrera 77C

8:00 a.m.

16 horas

Cambio caudalímetro y de válvulas en estación de bombeo

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Gachancipá, Cundinamarca

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Municipio de Gachancipá

10:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

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Miércoles 6 de mayo de 2026

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Suba

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa

De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 93A a la Calle 116

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Usaquén

Santa Barbara Central

De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127

10:00 a.m.

24 horas

Renovación de red acueducto

Usaquén

Ibenza, Caminos de Altamira, Vista Bella, Britalia, San Diego, Arcos de Britalia, Club Camel, Campos del Silencio, Mazurén, Monterrey

De la Calle 153 a la Calle 170, entre la Carrera 55 a la Autopista Norte

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella

De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvulas

Bosa

Argelia

De la Carrera 81A a la Carrera 82, entre la Calle 59 Sur a la Calle 60 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Tunjuelito

Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú

De la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 45 Sur, entre la Carrera 32 a la Transversal 60?

9:00 a.m.

18 horas

Empates redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.