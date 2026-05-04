Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 4 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 4 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5768 – La 5ta 1 – Tarde 4482 – La 5ta 0
Culona
Día 6402 – Noche
Astro Sol
4663 – Signo Cáncer
Pijao de Oro
2133 – La 5ta 6
Paisita
Día 3544 – La 5ta 9 – Noche
Chontico
Día 0336 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 0638 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 8862 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 923 – Noche
Play Four
Día 4103 – Noche
Samán
Día 9935
Caribeña
Día 7123 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 5326 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 4407 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 2326 – La 5ta 4 – Tarde 2696 – La 5ta 4