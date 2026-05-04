Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 4 de mayo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 4 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 5768 – La 5ta 1 – Tarde 4482 – La 5ta 0

Culona

Día 6402 – Noche

Astro Sol

4663 – Signo Cáncer

Pijao de Oro

2133 – La 5ta 6

Paisita

Día 3544 – La 5ta 9 – Noche

Chontico

Día 0336 – La 5ta 6 – Noche

Cafeterito

Tarde 0638 – La 5ta 5 – Noche

Sinuano

Día 8862 – La 5ta 5 – Noche

Cash Three

Día 923 – Noche

Play Four

Día 4103 – Noche

Samán

Día 9935

Caribeña

Día 7123 – La 5ta 9 – Noche

Motilón

Tarde 5326 – La 5ta 8 – Noche

Fantástica

Día 4407 – La 5ta 8 – Noche

Antioqueñita

Día 2326 – La 5ta 4 – Tarde 2696 – La 5ta 4