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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 4 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 4 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5768 – La 5ta 1 – Tarde 4482 – La 5ta 0

    Culona
    Día 6402 – Noche

    Astro Sol
    4663 – Signo Cáncer

    Pijao de Oro
    2133 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 3544 – La 5ta 9 – Noche

    Chontico
    Día 0336 – La 5ta 6 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 0638 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 8862 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 923 – Noche

    Play Four
    Día 4103 – Noche

    Samán
    Día 9935

    Caribeña
    Día 7123 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 5326 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 4407 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2326 – La 5ta 4 – Tarde 2696 – La 5ta 4

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