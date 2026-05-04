Ecuador reduce aranceles a importaciones colombianas del 100% al 75%

En una decisión estratégica para fortalecer los lazos comerciales bilaterales, el Gobierno de Ecuador anunció este lunes una reducción significativa en los aranceles aplicados a los productos procedentes de Colombia, pasando de una carga tributaria del 100% al 75%. La medida, oficializada por las autoridades económicas de Quito, busca aliviar las tensiones comerciales recientes y fomentar un flujo de mercancías más dinámico entre ambas naciones tras una serie de salvaguardias que habían limitado el intercambio fronterizo.

Esta modificación arancelaria se produce en un contexto de ajustes macroeconómicos donde el país vecino busca equilibrar su balanza comercial sin cerrar las puertas a sus socios estratégicos de la Comunidad Andina. Según los primeros reportes de los ministerios involucrados, la desescalada en los costos de importación beneficiará principalmente a sectores industriales y de consumo masivo que se habían visto afectados por los altos costos operativos derivados de las políticas arancelarias previas.

Expertos en comercio exterior señalan que, aunque la reducción es del 25%, el gesto político tiene un peso mayor que el impacto económico inmediato. Se espera que esta apertura facilite las negociaciones pendientes en materia de transporte de carga y seguridad fronteriza, temas que han estado en la agenda de los presidentes de ambos países. Además, la medida podría ser el primer paso de un cronograma de desgravación progresiva que devuelva la competitividad a los productos colombianos en el mercado ecuatoriano.

No obstante, las autoridades de control han enfatizado que se mantendrán vigilantes respecto al cumplimiento de las normativas de origen y calidad para evitar el contrabando técnico. Por el momento, los gremios de exportadores en Colombia han recibido la noticia con optimismo moderado, a la espera de que el supuesto beneficio se traduzca en una reactivación real de los pedidos y contratos a largo plazo que se mantenían suspendidos por la volatilidad de los impuestos de entrada.