Emergencia en Sutatausa: Explosión en mina deja a 14 mineros atrapados en Cundinamarca

Un equipo de socorristas de la Agencia Nacional de Minería y organismos de socorro departamentales atienden este lunes una grave emergencia en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, luego de que una explosión al interior de un complejo minero dejara atrapados a 14 trabajadores. El incidente, ocurrido en una zona rural de la provincia de Ubaté, se habría originado presuntamente por una acumulación de gases metano, lo que desencadenó el colapso de varios túneles y activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en la región.

Las labores de salvamento se han visto dificultadas por las condiciones de inestabilidad en el terreno y la alta concentración de gases tóxicos que aún persisten en los socavones. Bomberos de Cundinamarca y personal médico especializado se encuentran en la boca de la mina brindando apoyo a las familias, mientras los ingenieros de minas intentan restablecer la ventilación para permitir el ingreso seguro de los rescatistas hacia los niveles más profundos donde se encontrarían los operarios.

En cuanto a las responsabilidades legales, las autoridades competentes han iniciado una investigación técnica para determinar si el yacimiento contaba con los permisos vigentes y las medidas de seguridad exigidas por la ley. Hasta que no se emita un peritaje oficial y una resolución judicial, se maneja la hipótesis de un accidente laboral bajo la figura de presunta negligencia administrativa o fallas técnicas, respetando la presunción de inocencia de los propietarios y operadores del complejo.

El gobernador de Cundinamarca y delegados del Gobierno Nacional se desplazan a la zona para coordinar el puesto de mando unificado (PMU). Esta tragedia ocurre en una de las zonas con mayor actividad carbonífera del país, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de extremar la supervisión en las labores de minería subterránea para prevenir futuros siniestros que pongan en riesgo la vida de los trabajadores del sector.