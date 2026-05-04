Hacienda contacta a morosos del ICA 2025 para recuperar $22 mil millones en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La Secretaría de Hacienda de Bogotá puso en marcha una estrategia de cobro persuasivo para recuperar más de 22 mil millones de pesos adeudados por 5.609 contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio (ICA) régimen preferencial 2025.

La estrategia contempla el envío de comunicaciones oficiales a través de canales digitales y físicos, con las cuales cada contribuyente conocerá el estado de su obligación pendiente y las opciones disponibles para ponerse al día, incluyendo las facilidades de pago.

No atender estas comunicaciones puede derivar en intereses, sanciones y el inicio de procesos de cobro, por lo que, la Entidad reitera el llamado a cumplir oportunamente.

“Este proceso busca facilitar el cumplimiento tributario y recordar a los contribuyentes que su aporte es esencial para seguir financiando obras, programas sociales y servicios para la ciudadanía. Los invitamos a que se pongan al día con el pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA) régimen preferencial 2025. Queremos que regularicen su situación a tiempo para evitar sanciones y embargos futuros”, señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.

Los ciudadanos pueden consultar y pagar su obligación ingresando a la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda, donde están disponibles todos los servicios para autogestionar el proceso de manera segura y sin desplazamientos.

Adicionalmente, la Entidad cuenta con NovhA, su asistente virtual disponible las 24 horas, a través de WhatsApp en el número 305 797 8608, para brindar orientación inmediata.

¿Quiénes deben asumir el impuesto de Industria y Comercio ICA régimen preferencial 2025?

Personas naturales, jurídicas y sociedades, que se encuentran inscritas en el Registro de Información Tributaria (RIT), con ingresos brutos totales en el 2025, inferiores a 3500 UVT ($ 49.799), equivalentes a $174.296.500. No están obligados a declarar quienes tengan ingresos netos en el 2025, inferiores a 1933

UVT ($ 49.799) equivalentes a ($96.261467)

¡Para tener en cuenta!

Todas las comunicaciones emitidas por Hacienda Bogotá cuentan con mecanismos de validación, como códigos QR, que permiten verificar su autenticidad. La Entidad recuerda que no solicita pagos a cuentas personales ni por aplicaciones externas.

Cumplir con el pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA) régimen preferencial 2025 fortalece la inversión en Bogotá

El pago oportuno del impuesto de Industria y Comercio (ICA) régimen preferencial 2025 permite fortalecer el recaudo de la ciudad y garantizar recursos para bienes y servicios que benefician a toda la ciudadanía.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá invita a mantener actualizada la información en el Registro de Información Tributaria (RIT) para recibir oportunamente comunicaciones oficiales.