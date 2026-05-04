Bogotá cumplió y superó su meta de sustitución de especies exóticas por nativas en Humedal de Techo

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) reportó que, gracias a la gestión ambiental de la Alcaldía Mayor de Bogotá, un total de 3.601 árboles nuevos fueron plantados en la Reserva Distrital Humedal de Techo, en la localidad de Kennedy.

En febrero de 2026, se contempló la meta inicial de sustituir 213 árboles de Acacia negra y amarilla, variantes exóticas originarias de Australia y Japón que habían cumplido su ciclo de vida o presentaban enfermedades o riesgos de caída. Al terminar el mes de abril, el objetivo era sembrar 3.500 árboles de 48 especies nativas.

En la administración del alcalde Galán se decidió cerrar la brecha en los 17 humedales de Bogotá con procesos de restauración de mayor escala. En los dos años de la actual Administración distrital, la ciudad ha logrado el mayor avance en procesos de restauración en la historia reciente de Bogotá. En Humedales van más de 317 mil metros cuadrados restaurados. La meta será llegar al millón de metros cuadrados en 2026.

Hoy Bogotá demuestra que las promesas ambientales sí se cumplen con hechos. Este resultado lo hemos logrado en equipo con la comunidad de Kennedy, con los vecinos que han acompañado las jornadas, han cuidado los procesos de restauración y hoy son parte de la transformación del humedal de Techo, señaló la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Según explica la autoridad ambiental, restaurar va más allá de sembrar. Estas intervenciones implican un proceso de estudio y aprestamiento cuidadoso del suelo, así como un mantenimiento riguroso para que estos árboles nativos junto con arbustos y herbáceas propias del humedal, permitan recuperar las condiciones originales del ecosistema.

Este reemplazo es importante porque las especies exóticas desplazan la vegetación propia del humedal, empobrecen el suelo y reducen su capacidad de atraer biodiversidad. En cambio, las especies nativas, ayudan a que el ecosistema funcione mejor, mejoran el suelo, favorecen la circulación del agua, atraen fauna y fortalecen la conectividad ecológica, explicó la secretaria Soto.

Este proceso de sustitución contó además de la supervisión del equipo técnico de la SDA, con la activa participación de la comunidad vecina al humedal de Techo, lo que favoreció y fortaleció su apropiación del territorio.