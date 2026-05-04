Investigación revela que presunta red de corrupción en la UNGRD habría iniciado durante el gobierno de Iván Duque

Nuevos hallazgos periodísticos y documentales revelados este lunes en Bogotá indican que el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no sería un fenómeno reciente, sino que habría operado de manera estructural desde la administración del expresidente Iván Duque. De acuerdo con las pruebas recopiladas por entes de control y testimonios clave, la supuesta organización criminal habría diseñado un modelo de contratación irregular para desviar recursos públicos hacia intereses particulares, sentando las bases de las anomalías que hoy sacuden a la entidad bajo la actual gestión de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Las evidencias apuntan a que, durante el periodo anterior, se habrían adjudicado contratos de emergencia de forma directa y sin los requisitos legales a empresas de fachada o consorcios sin experiencia técnica. Estos procesos, según las investigaciones en curso, permitieron el presunto pago de coimas a altos funcionarios y congresistas a cambio de asegurar partidas presupuestales para proyectos que nunca se ejecutaron o que presentaron sobrecostos alarmantes. Esta continuidad en las prácticas corruptas sugiere que la UNGRD funcionó durante años como una «caja menor» para el financiamiento ilícito de la política.

Es imperativo subrayar que, a pesar de la gravedad de los señalamientos y la contundencia de los documentos presentados, todos los implicados gozan de la presunción de inocencia. Los exdirectores de la entidad y los antiguos colaboradores del gobierno Duque mencionados en el informe son considerados presuntos responsables hasta que una sentencia judicial en firme determine su culpabilidad. La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría han intensificado el cruce de información para identificar si los actuales esquemas de malversación son una réplica exacta de las prácticas supuestamente instauradas en el cuatrienio anterior.

La revelación de estas pruebas ha generado un fuerte sismo político, ya que traslada el origen del escándalo de la UNGRD de un gobierno específico a una crisis institucional profunda que trasciende ideologías. Mientras las autoridades judiciales avanzan en la recolección de pruebas técnicas y testimoniales, la ciudadanía exige transparencia total sobre el destino de los fondos destinados a las poblaciones más vulnerables del país. La resolución de este caso será determinante para establecer precedentes en la lucha contra la corrupción sistémica en Colombia.