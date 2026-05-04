Denunciante de firmas de Abelardo de la Espriella admite ante el CNE no poseer pruebas físicas

El abogado y ciudadano que interpuso la denuncia contra el proceso de recolección de firmas del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella compareció este lunes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Bogotá. Durante la audiencia, el denunciante reconoció que actualmente no cuenta con el material probatorio que sustente las presuntas irregularidades en las rúbricas, argumentando que dicha evidencia reside en las bases de datos de la Registraduría Nacional, entidad a la cual ya ha solicitado formalmente el acceso a la información para ratificar sus señalamientos.

La controversia surge a raíz de las dudas planteadas sobre la legitimidad de los apoyos ciudadanos que el jurista De la Espriella presentó para avalar su aspiración política. Según el declarante, el objetivo de la comparecencia no era entregar documentos definitivos, sino formalizar la petición de una inspección técnica que permita cotejar las firmas. No obstante, esta falta de pruebas inmediatas ha generado críticas por parte de los apoderados del precandidato, quienes califican la acción como un intento de entorpecer el proceso electoral sin fundamentos sólidos.

En el marco de las diligencias, el CNE deberá evaluar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal o si, por el contrario, se procede al archivo de la queja. Es fundamental recordar que, bajo el principio de seguridad jurídica, Abelardo de la Espriella goza de la presunción de licitud en su proceso de recolección de apoyos, y cualquier señalamiento sobre el presunto fraude o las supuestas anomalías en las firmas solo podrá ser validado mediante un peritaje técnico y una decisión en firme de las autoridades electorales o judiciales competentes.

El caso ha despertado un intenso debate sobre la transparencia en los mecanismos de participación ciudadana y el uso de las denuncias públicas en época de campaña. Mientras el denunciante insiste en que la verdad se revelará una vez la Registraduría entregue los formularios originales, el equipo de De la Espriella sostiene que todas las rúbricas fueron obtenidas bajo el estricto cumplimiento de la ley. La resolución de este conflicto será clave para definir el futuro de una de las candidaturas más mediáticas de la contienda actual.