Jornada de esterilización gratis de perros y gatos en La Candelaria: asista este lunes 4 de mayo

Foto: Alcaldía Local de La Candelaria.

Este lunes 4 de mayo de 2026, se realiza una nueva jornada de esterilización gratis para mascotas en la localidad de La Candelaria, en el centro de Bogotá. ¡Conoce aquí los detalles y asiste con tu gato o perro!

La Alcaldía Local de La Candelaria invita a los habitantes de la localidad a participar en la jornada de esterilización de perros y gatos, machos y hembras, que se llevará a cabo en la Clínica Veterinaria El Club de las Mascotas, ubicada en la avenida carrera Tercera #26A-32 desde las 7:00 a. m.

Esta iniciativa, completamente gratis cuenta con un total de 20 cupos y busca contribuir al control de la sobrepoblación animal, mejorar la salud de las mascotas y fomentar prácticas responsables entre los ciudadanos.

Para acceder al servicio, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Realizar exámenes prequirúrgicos en la clínica entre el 28 de abril y el 3 de mayo, en el horario de 7:30 a.m. a 10:00 a.m.

El animal debe estar en ayuno sólido y líquido mínimo de 8 horas.

Los gatos deben ir en guacal y los perros con correa.

Llevar una cobija.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.

Presentar fotocopia de un recibo de servicio público de la localidad, no mayor a 3 meses, de estratos 1, 2 o 3.

La atención se realizará por orden de llegada, por lo que se recomienda contar con disponibilidad de tiempo.

“Seguimos trabajando por el bienestar animal en nuestra localidad. Estas jornadas no solo ayudan a controlar la población de perros y gatos, sino que también promueven una cultura de cuidado, respeto y responsabilidad hacia los animales de compañía”, afirmó la alcaldesa Local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano.

Las inscripciones se pueden realizar de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., a través del número 319 337 7943.

Con este tipo de acciones, la Alcaldía de La Candelaria reafirma su compromiso con la protección animal y el fortalecimiento de iniciativas que impactan positivamente la calidad de vida en el territorio.