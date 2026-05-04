Manifestación en la av. Primero de Mayo con av. Caracas: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy lunes 4 de mayo

Foto: @BogotáTránsito

Durante la mañana de hoy lunes 4 de mayo de 2026, se presenta una manifestación en la avenida Primero de Mayo con avenida Caracas. Esta situación puede generar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy lunes 4 de mayo de 2026

Manifestación en la avenida Primero de Mayo con av. Caracas}

Corte 11:00 a. m.

? Av primero de mayo con Av. Caracas.

Flota troncal continúa con desvíos por la calle 27 al oriente, carrera décima al norte y calle 6 al occidente para retomar en la Av. caracas.

Servicios KH54 toma la carrera décima y calle 26 en los dos sentidos. Siguen sin operar las estaciones Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo.

Corte 10:38 a. m.

? Av primero de mayo con Av. Caracas.

Flota troncal sigue sin paso sobre la avenida Caracas con Primero de Mayo en ambos sentidos.

Flota continúa desvíos por la calle 27 al oriente, carrera décima al norte y calle 6 al occidente para retomar en la Av. caracas.

Servicios KH54 toma la carrera décima y calle 26 en los dos sentidos. Siguen sin operar las estaciones Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo.

Corte 10:07 a. m.

? Av Primero de Mayo con av. Caracas.

Flota troncal sigue sin paso sobre la avenida Caracas con Primero de Mayo en ambos sentidos, debido a una manifestación ajena a la operación.

Flota realiza desvíos por la calle 27 al oriente, carrera décima al norte y calle 6 al occidente para retomar en la av. caracas.

Servicios KH54 toma la carrera Décima y calle 26 en los dos sentidos. Dejan de operar las estaciones Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo.

Corte 09:57 a. m.

? Av primero de mayo con Av. Caracas.

Flota troncal está sin paso sobre la avenida Caracas con Primero de Mayo debido a una manifestación ajena a la operación.

Flota realiza contraflujo sobre el corredor de la avenida Caracas sentido sur – norte

Alta congestión en carrera Séptima con calle 34 por accidente de tránsito

Se registró alta congestión ingresando a la capital por la autopista Norte y la autopista Sur. Además, se presentaron accidentes de tránsito en la en la carrera Séptima con calle 34, en la avenida de Las Américas con carrera 62 y en la avenida en avenida Ciudad de Cali con calle Segunda A. También se presentó congestión en avenida en la avenida NQS con calle 53 y en la carrera Séptima con calle 34.

Corte 8:59 a. m.

Los servicios TransMiZonal y duales retoman su recorrido habitual en la zona tras la atención del accidente de tránsito en la carrera Séptima con calle 34. Se cancelan los desvíos para el componente.

Corte 7:59 a. m.

Por siniestro vial en la Avenida carrera Séptima con calle 34, sentido norte a sur, no hay paso. Hay desvíos para el componente de rutas TransMiZonales y ruta duales K86, L81 Y L82.

Alta congestión en la avenida en la avenida NQS con calle 53

Corte 7:29 a. m.

Novedad en vía por camioneta varada en la localidad de Teusaquillo, en la avenida NQS o carrera 30 con calle 53, sentido sur a norte.

????Grupo Guía agiliza el tráfico, gestiona maniobras y grúa para retirar el vehículo de la vía.

Alta congestión en la avenida en avenida Ciudad de Cali con calle Segunda A

Corte 7:15 a. m.

?Siniestro vial en entre camioneta y dos automóviles en la localidad de Kennedy, en la avenida Ciudad de Cali con calle Segunda A, sentido norte a sur.

????Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan la movilidad y la unidad de Tránsito en el punto.

Alta congestión en la avenida de Las Américas con carrera 62 por accidente de tránsito

Corte 6:14 a. m.

?Siniestro vial o accidente de tránsito entre automóvil y peatón en la localidad de Puente Aranda, en la avenida de Las Américas con carrera 62.

????Grupo Guía agiliza el tráfico y maniobras para atender el incidente.

Alta congestión en la autopista Norte para ingresar a Bogotá

Corte 6:14 a. m.

?Se presenta ?alto flujo vehicular al ingreso de la ciudad por el corredor de la autopista Nort

????Grupo Guía agiliza del tráfico y realiza recorridos de verificación.

Alta congestión en la autopista Sur para ingresar a Bogotá

Corte 5:31 a. m.

?Se presenta ? alto flujo vehicular* al ingreso de la ciudad por el corredor de la autopista Sur.

????Grupo Guía agiliza del tráfico y realiza recorridos de verificación.