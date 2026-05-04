Parranda vallenata en cárcel de Itagüí: Son 13 los investigados, incluido el director Edgar Iván Pérez

–La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa, en el marco de la «parranda vallenata» con licor, lujos y artistas invitados, celebrada por cabecillas de las bandas criminales realizada el 8 de abril de 2026.

Este evento, con el cantante Nelson Velásquez, puso en evidencia graves fallas en la seguridad y la presunta complicidad de funcionarios del INPEC, quienes permitieron el ingreso de elementos prohibidos.

El ministerio público indicó que la actuación de la Entidad busca establecer si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido legalmente por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El ente de control precisó que esta decisión disciplinaria, que ahora involucra a 13 servidores públicos, se originó en una compulsa de copias ordenada dentro de la investigación que se abrió inicialmente contra otros 12 funcionarios del INPEC.

Once de los investigados por la Procuraduría, entre ellos el director del penal, fueron suspendidos de sus cargos, tras el festejo, por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

La Procuraduría afirmó que a través de la Regional de Instrucción Antioquia busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.

Dos días después de la fiesta vallenata, el Gobierno Nacional suspendió el proceso de diálogo sociojurídico con las estructuras criminales de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá.

La decisión fue anunciada por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, luego de conocerse los hechos.

Tras el episodio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario abrió una investigación y suspendió a once funcionarios presuntamente implicados en el ingreso del artista al centro de reclusión. También se ordenó la suspensión temporal del director de la cárcel.

En un comunicado, la entidad aclaró que la actividad “en ningún momento fue aprobada ni autorizada por el Gobierno nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”.

Asimismo, confirmó el ingreso del artista Nelson Velásquez y señaló que se realizó una intervención inmediata en los pabellones de máxima seguridad para verificar las condiciones de orden interno.

Por su parte, la delegación del Gobierno en el proceso de Paz Urbana indicó que lo ocurrido no hacía parte de las garantías establecidas en ese espacio y rechazó de manera contundente los hechos.

En ese sentido, anunció la suspensión de la interlocución con los voceros de estas estructuras hasta que se esclarezcan las responsabilidades.