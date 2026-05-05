Alerta por onda tropical en Colombia: departamentos que enfrentarán fuertes lluvias y tormentas

La llegada de una onda tropical al territorio nacional este miércoles activó los protocolos de vigilancia climática ante la previsión de precipitaciones intensas en varias regiones del país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que el fenómeno se desplaza por el Mar Caribe, lo que generará un aumento significativo en la nubosidad y descargas eléctricas debido a la interacción con los sistemas de baja presión locales. Se espera que el impacto principal se concentre en las zonas costeras y el norte de la región Andina, motivando un llamado a la prevención por parte de las autoridades de gestión del riesgo.

Los departamentos con mayor probabilidad de afectación incluyen a La Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde se pronostican ráfagas de viento y acumulados de lluvia superiores a los promedios habituales de la temporada. Así mismo, la influencia del sistema podría extenderse hacia sectores de Antioquia, Santander y el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Este incremento en la actividad pluvial es monitoreado constantemente para prevenir posibles deslizamientos de tierra en zonas de ladera y crecientes súbitas en las cuencas de los ríos que desembocan en el Caribe.

Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha recomendado a los comités locales mantener activos los planes de contingencia, especialmente en los municipios con antecedentes de inundaciones. Se ha solicitado a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar actividades marítimas o recreativas en zonas abiertas mientras persistan las tormentas eléctricas. La presencia de esta onda tropical se suma a la consolidación de la primera temporada de lluvias del año, lo que satura los suelos y aumenta la vulnerabilidad de ciertas infraestructuras.

Por su parte, los organismos de socorro han enfatizado la importancia de asegurar los techos de las viviendas y realizar la limpieza de desagües para mitigar el impacto de los eventos meteorológicos extremos. Aunque se trata de un fenómeno transitorio, la intensidad de los vientos asociados puede causar la caída de árboles y afectar el suministro de energía en zonas rurales y urbanas. El monitoreo satelital continuará durante las próximas 48 horas para determinar la trayectoria exacta del sistema y actualizar los niveles de alerta en el resto del territorio nacional.