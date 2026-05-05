Capturan a alias “el mono”, autor del ataque terrorista que dejó 20 muertos en Cajibío, Cauca

–El Ejército capturó a alias “el mono”, también conocido como alias “Wilmer”, cabecilla de una estructura del bloque occidental de las disidencias de alias “Iván Mordisco”, responsable del ataque terrorista en la Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca, que cobró la vida de 20 civiles.

Este individuo, hombre de confianza de alias “Marlon”, se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la estructura, además de ser encargado de la adquisición de drones y material de guerra, capacidades utilizadas para atentar contra la población civil y nuestras tropas, señaló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacando que su captura constituye un duro golpe a la banda criminal de Mordisco.

«Este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras que financian y ejecutan el terrorismo en el suroccidente del país», precisó.

Seguimos desplegando todas nuestras capacidades para proteger a los colombianos y afectar los centros de gravedad de estas organizaciones criminales.

En lo corrido del año 2026, hemos neutralizado 623 intentos de acciones terroristas en #Cauca, #Valle del Cauca y #Nariño.#ContundenciaOperacional pic.twitter.com/z9wBeLl8DR — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) April 30, 2026

De otro lado, en zona rural de la ciudad de Popayán, la capital caucana, fueron capturados dos presuntos explosivistas especializados en el uso de drones.

Tropas de la Brigada 29 del Ejercito, en coordinación con la Policía y de manera interinstitucional con la Fiscalia, lograron la captura de estos sujetos, quienes harían parte de la estructura Carlos Patiño y estarían vinculados a componentes responsables de acciones terroristas en esta región.

También fue incautado un dron, un arma de fuego, equipos celulares, material propagandístico y motocicletas.

#EsNoticia | Dos presuntos explosivistas especializados en el uso de drones fueron capturados en zona rural de Popayán, #Cauca. En desarrollo de operaciones militares ofensivas, tropas de la #Brigada29 de @Ejercito_Div3, en coordinación con la @PoliciaColombia y de manera… pic.twitter.com/t23JzGJJHa — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 4, 2026

Por otra parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó este martes la captura de alias el ‘negro Uber’, presunto cabecilla de los Comandos de Frontera, en Caquetá, destacando que con esta acción se puso fin a 9 años de actuar criminal.

«Gracias al trabajo del Ejército y la coordinación con la Policía disminuimos los factores de inestabilidad en la zona, impactando las economías ilícitas que afectan los ecosistemas y la gobernabilidad en territorios estratégicos de la Amazonía colombiana», señaló.

Este sujeto habría desempeñado diferentes roles hasta alcanzar posiciones de liderazgo, desde donde coordinaba actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas, el control de rutas ilícitas y el fortalecimiento logístico de la estructura, añadió.

Alias el «negro Uber» es señalado de dinamizar actividades ilícitas en zona de frontera y de fortalecer esta estructura en el sur del país, puntualizó el ministro.

Mientras tanto, en la vereda Palmichal, del municipio de Briceño, Antioquia, soldados de la Fuerza de Despliegue N° 7 del Ejército, en coordinación con el CTI de la Fiscalia, neutralizaron a alias El Turco, quién sería el cuarto cabecilla de la comisión liderada por alias «primo gay», cabecilla principal del frente 36 de las disidencias de las Farc.

En la operación también se incautaron un fusil galil calibre 7.62mm, cinco proveedores y más de 240 cartuchos, así como un radio de comunicaciones, un equipo de telefonía celular, al igual que material de intendencia y más de 3.5 millones de pesos en efectivo.

Alias El Turco, que en sus inicios delictivos hizo parte de la Compañía Héroes de Tarazá del Eln, era además un experto en explosivos y ejercía su accionar criminal en los municipios de Briceño y Yarumal, al norte del departamento.