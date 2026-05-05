EE.UU refuerza su estrategia contra las drogas ilícitas y la centra en apoyar los esfuerzos de Colombia para erradicar los cultivos de coca

–Con este mapa Estados Unidos ilustra las rutas principales del narcotráfico, las cuales se propone quebrar con la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas que lanzó en las últimas horas, en la que plantea un sistema de interdicción unificado a nivel global con los países de origen y tránsito de narcóticos, y subraya, entre otras cosas, que el objetivo se centra «en apoyar los esfuerzos para erradicar las fuentes de drogas de origen vegetal, como las plantas de coca, destinadas a su posterior procesamiento en cocaína en Colombia».

Además de Colombia, cita a México, Canadá, India y China, a los cuales demanda una integración completa de los esfuerzos internacionales, fronterizos y nacionales de aplicación de la ley e interdicción para garantizar que no existan puntos débiles que los traficantes puedan aprovechar.

De acuerdo con el documento, publicado por Sara Carter, zar antidrogas del presidente Donald Trump, la estrategia busca crear un entorno hostil constante para los traficantes, aumentando sus riesgos y costos en cada etapa de su operación.

«Nuestra defensa multicapa comienza mucho más allá de nuestras fronteras, trabajando con socios gubernamentales y policiales extranjeros comprometidos para atacar el suministro de drogas en su origen», precisa el documento y añade:

«Este objetivo se centra en apoyar los esfuerzos para erradicar las fuentes de drogas de origen vegetal, como las plantas de coca, destinadas a su posterior procesamiento en cocaína en Colombia, al tiempo que se desmantelan los laboratorios clandestinos de drogas que producen drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina en México y Canadá».

Destaca que un componente fundamental de este esfuerzo «es apoyar a nuestros socios extranjeros en su labor de desmantelar el equipo esencial para la fabricación de drogas que permite estas operaciones en sus países, desde el equipo de los laboratorios de procesamiento de cocaína hasta las prensas de pastillas y los moldes utilizados por los cárteles para producir las letales tabletas de fentanilo».

Advierte que las ganancias generadas globalmente por la producción de drogas fortalecen a las organizaciones criminales transnacionales, lo que les permite contrarrestar la creciente presión en las fronteras de Estados Unidos.

Precisa que para interrumpir el flujo de drogas ilícitas, la estrategia plantea un sistema de interdicción unificado a nivel global. En este contexto, subraya, la Administración tratará el tráfico de drogas ilícitas como un vector de amenaza único y continuo que requiere una defensa integral y escalonada que se extienda desde la zona de origen, pasando por la zona de tránsito, hasta el territorio nacional.

Afirma que este principio exige la integración completa de los esfuerzos internacionales, fronterizos y nacionales de aplicación de la ley e interdicción para garantizar que no existan puntos débiles que los traficantes puedan aprovechar.

Igualmente indica que los esfuerzos para debilitar y desmantelar las organizaciones de narcotráfico y las organizaciones de tráfico ilegal suelen comenzar con interdicciones efectivas, que se logran mediante la combinación de inteligencia procesable con tecnología avanzada.

“Nuestra defensa multicapa comienza mucho más allá de nuestras fronteras, trabajando con socios gubernamentales y policiales extranjeros comprometidos para atacar el suministro de drogas en su origen. Este objetivo se centra en apoyar los esfuerzos para erradicar las fuentes de drogas de origen vegetal, como las plantas de coca, destinadas a ser procesadas para producir cocaína en Colombia”, precisa.

Este enfoque utiliza inteligencia de fuentes como las investigaciones de la HSTF y el análisis de datos a gran escala para identificar con precisión el tráfico de alto riesgo. Tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y las capacidades de Inspección No Intrusiva (NII) actúan como multiplicadores de fuerza en este proceso, mientras que cada incautación se aprovecha para generar nueva información que perfecciona las operaciones futuras y mantiene nuestra ventaja decisiva.

De hecho, advierte que el sector naviero ya utiliza la Alianza Aduanera contra el Terrorismo (CTPAT), un programa de cumplimiento voluntario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La CTPAT es una alianza público-privada que fortalece las cadenas de suministro internacionales al invitar a las empresas a implementar voluntariamente medidas de seguridad rigurosas que permiten un procesamiento prioritario y acelerado en los puertos de entrada.

La Administración ampliará el programa CTPAT, mejorando los requisitos de datos para cumplir con los principios de integridad de la cadena de suministro y estableciendo objetivos de participación para incorporar a las industrias naviera, química, farmacéutica, de equipos de laboratorio y de fabricación de prensas de píldoras.

Señala que también liderará los esfuerzos globales de clasificación y control de sustancias ilícitas, y exigirá a los países que tomen medidas coercitivas enérgicas contra las entidades e individuos que trafican con drogas ilícitas, tanto cultivadas como sintéticas, junto con sus precursores, sustancias relacionadas y equipos.

«Esta estrategia busca reducir el suministro de drogas letales que ingresan a Estados Unidos. Lo lograremos mediante la colaboración con la industria privada y otros gobiernos en programas de cumplimiento voluntario. Estos programas ofrecerán nuevos incentivos de mercado para compensar los costos de asegurar las cadenas de suministro. Este enfoque reduce la vulnerabilidad de nuestros sistemas de comercio global e impide que las organizaciones criminales los exploten. Además, garantiza que las personas, empresas y países que facilitan estas actividades ilegales rindan cuentas».

A través de la Gran Iniciativa de Recuperación Estadounidense, el presidente Trump y su administración han iniciado una respuesta nacional para salvar vidas, restaurar familias y fortalecer nuestras comunidades. El Estrategia avanza aún más estos esfuerzos para hacer que el tratamiento sea más accesible que los medicamentos.

«Los ciudadanos de Estados Unidos son nuestro recurso más preciado. Protegerlos de las drogas ilícitas y enseñarles una vida saludable a través de la prevención primaria son esenciales para derrotar la crisis de las drogas y construir un futuro sólido», puntualiza y para ello recomienda programas eficaces de prevención primaria y aumenta la implementación de estrategias de prevención basadas en evidencia.

Además:

-Establece nuevas alianzas con organizaciones que apoyan a jóvenes sanos y amplían la prevención primaria.

-Apoya una campaña nacional de medios y educación que refuerza un Estados Unidos libre de drogas como norma social.

-Apoya y mejora el programa federal de lugares de trabajo libres de drogas como modelo para un entorno de trabajo seguro y libre de drogas con oportunidades de intervención temprana y recuperación.

Precisa que la respuesta a una sobredosis ya no es el final de la historia, sino el comienzo de la recuperación y para ello:

-Aumenta la disponibilidad de naloxona y el desarrollo de nuevos medicamentos para revertir la sobredosis de drogas.

-Actualiza la respuesta a sobredosis y la capacitación de rescate.

-Establece un enfoque estandarizado para responder e informar sobre grupos de sobredosis masivas.

-Mejora las pruebas rápidas de medicamentos en entornos hospitalarios, lo que permite a los proveedores y a los pacientes saber qué medicamentos se ingirieron y conduce a mejores resultados del tratamiento.

Finalmente reseña las siguientes conclusiones:

La adicción es una crisis de salud pública, y aumentar el acceso al tratamiento es una prioridad clave para la Administración Trump. Si bien la brecha en el tratamiento se ha identificado tradicionalmente como el porcentaje de estadounidenses con un trastorno por consumo de sustancias que no reciben tratamiento especializado en un centro médico, el problema es más complejo.

Lamentablemente, las drogas representan una crisis de salud y seguridad pública, y la mortalidad por fentanilo ha sido

grave. Sin embargo, no todas las personas que murieron por fentanilo tenían un trastorno por consumo de opioides.

Algunas necesitaban tratamiento para la adicción a otras drogas, otras se intoxicaron por la ingestión de lo que

creían que era otra droga, y bebés y niños pequeños murieron por exposición a productos pertenecientes a adultos.

Tratar la adicción en sus etapas iniciales disminuirá el costo humano y económico de la adicción en Estados Unidos.

Abordar la brecha en el tratamiento requiere comprender que no existe un enfoque único para el tratamiento de la adicción, y un enfoque integral requiere el uso de todas las herramientas disponibles y la investigación de la más alta calidad.