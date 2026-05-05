Foreigner, grupo legendario del rock estadounidense aterriza en Bogotá este 5 de mayo

Foto: grammy.com

‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ vibrará con lo mejor del rock. El 5 de mayo de 2025 llega a la ciudad la emblemática agrupación de rock estadounidense Foreigner, en el marco de una gira en la que está acompañada de uno de sus integrantes más recordados, Lou Gramm, quien hizo parte del grupo en los años de mayor éxito, retirándose en 2003. La entrada a este concierto es con boletería y para mayores de 18 años.

En 2026 la banda cumplirá 50 años de carrera artística, en los cuales ha tenido la oportunidad de vender cerca de 80 millones de discos, ser incluida en el Salón de la Fama del Rock, consolidar el hard rock en la industria musical de los años 70 y 80, y promover una cultura alrededor del vinilo. El show en Bogotá contará la presencia de Mick Jones, su miembro fundador y único que permanece desde los inicios del grupo.

Sus fanáticos podrán gozar, en vivo, de los éxitos que marcaron a toda una generación como: I want to know what love is, Cold as ice, Juke box hero, Dirty white boy, Urgent, entre otras. La presentación se realizará el lunes 5 de mayo de 2025 en el Movistar Arena, ubicado en la Diagonal 61c # 26-35, desde las 8:00 p. m.

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.