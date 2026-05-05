    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,723.33 (vigente 06 de mayo)
    -Euro $ 4,356.70
    -Bitcoin US$ 81.551,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,22%
    -UVR: $ 409,60
    -Tasa de Usura 28,17%

    -Café US$ 3,24
    -Petróleo Brent US$ 102,57
    -Oro-Compra Banco de la República $ 525.088,90

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