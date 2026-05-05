Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes mayo 5, 2026 -Dólar TRM: $3,723.33 (vigente 06 de mayo) -Euro $ 4,356.70 -Bitcoin US$ 81.551,90 Tasa de Interés -DTF: 10,22% -UVR: $ 409,60 -Tasa de Usura 28,17% -Café US$ 3,24 -Petróleo Brent US$ 102,57 -Oro-Compra Banco de la República $ 525.088,90 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorSupersalud propone que la ADRES indemnice directamente a usuarios por fallas en entrega de medicamentos Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 6 de mayo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Fiscalía entregó cuerpos de niños Awá asesinados por las Farc Iván Briceño lunes noviembre 17, 2014 Judicial Policía intercepta más de una tonelada de cocaína camuflada en cargamento de curry y cúrcuma Ariel Cabrera miércoles mayo 7, 2025 Nacional Resultado de las loterías y chances de este sábado 9 de septiembre en Colombia Ariel Cabrera sábado septiembre 9, 2023 Nacional Gobierno comenzó con Icetex giros de apoyo de sostenimiento a más de 42.000 estudiantes Giovanni Alarcón M. lunes octubre 20, 2025