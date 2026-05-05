-Dólar TRM: $3,723.33 (vigente 06 de mayo)

-Euro $ 4,356.70

-Bitcoin US$ 81.551,90

Tasa de Interés

-DTF: 10,22%

-UVR: $ 409,60

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,24

-Petróleo Brent US$ 102,57

-Oro-Compra Banco de la República $ 525.088,90