Resultados de las loterías y chances de este martes 5 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 5 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9579 – La 5ta 0 – Tarde 7675 – La 5ta 6
Culona
Día 7765 – Noche
Astro Sol
3535 – Aries
Pijao de Oro
1728 – La 5ta 2
Paisita
Día 2389 – La 5ta 0 – Noche 9165 – Mico
Chontico
Día 1425 – La 5ta 1 – Noche 7784 – La 5ta 8
Cafeterito
Tarde 6410 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 3633 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 388 – Noche
Play Four
Día 2236 – Noche
Samán
Día 9682
Caribeña
Día 8881 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 2959 – La 5ta 0 – Noche
Fantástica
Día 9767 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 4520 – La 5ta 1 – Tarde 0479 – La 5ta 5