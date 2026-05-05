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    Resultados de las loterías y chances de este martes 5 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 5 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 9579 – La 5ta 0 – Tarde 7675 – La 5ta 6

    Culona
    Día 7765 – Noche

    Astro Sol
    3535 – Aries

    Pijao de Oro
    1728 – La 5ta 2

    Paisita
    Día 2389 – La 5ta 0 – Noche 9165 – Mico

    Chontico
    Día 1425 – La 5ta 1 – Noche 7784 – La 5ta 8

    Cafeterito
    Tarde 6410 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 3633 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 388 – Noche

    Play Four
    Día 2236 – Noche

    Samán
    Día 9682

    Caribeña
    Día 8881 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 2959 – La 5ta 0 – Noche

    Fantástica
    Día 9767 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4520 – La 5ta 1 – Tarde 0479 – La 5ta 5

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