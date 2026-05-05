Resultados de las loterías y chances de este martes 5 de mayo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 5 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 9579 – La 5ta 0 – Tarde 7675 – La 5ta 6

Culona

Día 7765 – Noche

Astro Sol

3535 – Aries

Pijao de Oro

1728 – La 5ta 2

Paisita

Día 2389 – La 5ta 0 – Noche 9165 – Mico

Chontico

Día 1425 – La 5ta 1 – Noche 7784 – La 5ta 8

Cafeterito

Tarde 6410 – La 5ta 8 – Noche

Sinuano

Día 3633 – La 5ta 2 – Noche

Cash Three

Día 388 – Noche

Play Four

Día 2236 – Noche

Samán

Día 9682

Caribeña

Día 8881 – La 5ta 8 – Noche

Motilón

Tarde 2959 – La 5ta 0 – Noche

Fantástica

Día 9767 – La 5ta 8 – Noche

Antioqueñita

Día 4520 – La 5ta 1 – Tarde 0479 – La 5ta 5