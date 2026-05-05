600.000 personas visitaron la Feria Internacional del Libro de Bogotá – FILBo 2026

Foto: Visit Bogotá e IDT.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo), que se vivió en la capital de Colombia, entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026 en Corferias, se consolidó como uno de los eventos culturales más importantes de América Latina, con una edición marcada por la diversidad temática, la presencia internacional y una alta asistencia de público. Más de 600.000 visitantes hicieron parte de esta gran feria dedicada a los libros, a la literatura, la cultura y las historias.

Este es el balance de uno de los grandes eventos culturales de Bogotá, en lo que va del año.

Cifras clave de la FILBo 2026

Más de 2.000 a 2.300 actividades culturales entre charlas, lanzamientos y talleres.

Asistencia estimada superior a 600.000 visitantes, una de las más altas de su historia.

Participación de autores y profesionales de múltiples países, consolidando su carácter internacional.

India, invitado de honor y enfoque cultural

El país invitado fue India, que protagonizó uno de los pabellones más llamativos con literatura, cine, danza y foros culturales, además de la participación de decenas de autores.

El eje temático giró en torno al valor del silencio y la escucha en tiempos de sobreinformación, atravesando debates sobre literatura, política, ciencia, salud mental y tecnología.

Eventos y momentos destacados

Conversaciones y debates políticos, incluido un debate presidencial y diálogos sobre el proceso de paz con figuras como Juan Manuel Santos.

Encuentros con autores internacionales como Kiran Desai, Deepti Kapoor y Martin Baron, junto a escritores latinoamericanos como Piedad Bonnett y Laura Restrepo.

Homenajes literarios, entre ellos al escritor Álvaro Cepeda Samudio.

Amplia agenda de lanzamientos editoriales, talleres académicos y espacios de literatura infantil y juvenil, una de las grandes apuestas de la feria.

Integración de la literatura con otras artes (música, cine, pensamiento digital), ampliando su alcance más allá del libro tradicional.

Tendencia de ventas: La literatura colombiana lidera la demanda en la FILBo 2026, con un fuerte enfoque en autores nacionales.

Libros más buscados: «La hora de los lobos» de Mario Mendoza, «El Ejército ciego» (ganador Alfaguara), «Control» de Freddy Vega y «Amanecer en la cosecha» de Suzanne Collins encabezan los más vendidos.

Autor destacado: El colombiano Mario Mendoza lideró la demanda, consolidando la preferencia por el talento local.

Conoce en el siguiente video, parte de los lugares más icónicos de la ciudad, sus comidas, sus planes culturales, sus atracciones y paisajes naturales. La capital de Colombia está ubicada a 2.600 metros de altura del nivel del mar. Conoce este abre bocas y agéndate para visitar nuestra ciudad, ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’: