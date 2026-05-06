Cayó alias ‘El Gafas’, presunto ladrón de establecimientos comerciales en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

Uniformados de la Policía de Bogotá en el barrio La Fragüita, en la localidad Antonio Nariño, lograron la captura de alias ‘El Gafas’, quien minutos antes habría cometido un hurto a un establecimiento comercial en el barrio Ciudad Bernal. Este hombre es señalado de tener un amplio prontuario de robos a locales.

Gracias a la alerta de las víctimas, los uniformados lograron revisar las cámaras de seguridad y establecer la posible ruta de escape del sujeto, así como sus características físicas. Este hombre, de 28 años, pretendía huir de la zona en la que cometió el primer robo y entrar a otro establecimiento comercial para hurtar dinero, pero fue interceptado.

Cuando se percató de la presencia de la Policía, ‘El Gafas’ intentó huir de nuevo. Sin embargo, no lo logró. En su poder se le encontró un arma de fuego y una herramienta que utilizaba para violentar las cajas registradoras de los locales en los que entraba a robar.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto ingresaba a los establecimientos usando casco y gafas para ocultar su identidad. Además, registraba tres anotaciones judiciales por hurto. Ahora deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.