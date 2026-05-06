Autoridades ambientales de Bogotá decomisaron 651 kilos de laurel de cera durante la celebración del Día de la Santa Cruz

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

Autoridades ambientales de Bogotá decomisaron 651 kilos de laurel de cera en vías públicas de siete localidades de la capital durante la celebración del Día de la Santa Cruz este domingo 3 de mayo de 2026. Durante los operativos dos personas fueron capturadas por la el Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá y se exponen a multas que pueden superar los $ 76.000 millones.

as especies vegetales fueron extraídas ilegalmente de los Cerros Orientales de la ciudad e iban a ser comercializadas como cruces y elementos decorativos, cerca de iglesias y plazas de mercado, durante la celebración religiosa.

Así lo dio a conocer la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) en la siguiente publicación de la red social Instagram:

Este tipo de prácticas dañan los ecosistemas locales y afectan la biodiversidad de Bogotá. Extraer, comercializar y usar el laurel de cera es un delito que puede ser sancionado con hasta 11 años de prisión.

«Las especies forestales que están en Bogotá cumplen funciones ecológicas específicas y vitales para el bienestar de la ciudadanía. El laurel de cera no solo es clave en la restauración y rehabilitación de ecosistemas andinos, sino que es fuente de alimento para la fauna silvestre. Hacemos un llamado a la protección de esta y de todas las especies nativas», comentó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Acciones de protección

El laurel de cera es una especie forestal que hace parte de los ecosistemas de bosque andino. En Bogotá predomina sobre los Cerros Orientales, donde alcanza los 15 metros de alto y desempeña una función ecológica fundamental para la recuperación de suelos erosionados y degradados, además es fuente de alimento, refugio y protección para la avifauna.

Durante la alcaldía Galán se han recuperado 474.4 kilos de este material vegetal en las localidades de San Cristóbal, Usme, Usaquén, Santa Fe y Los Mártires, principalmente.