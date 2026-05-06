Consejo de Estado suspende decreto que modifica modelo de afiliación de usuarios del sistema de seguridad social en salud

—De manera provisional el Consejo de Estado suspendió el Decreto 0182 de 2026, mediante el cual el Gobierno buscaba modificar el modelo de afiliación de los usuarios al sistema de salud. La norma establecía que las EPS con menos del 3% de afiliados en un departamento dejarían de operar en ese territorio, y sus usuarios serían trasladados principalmente a la Nueva EPS.

Para el alto tribunal, esta medida podría afectar el derecho fundamental a la salud, al limitar la libre escogencia de EPS y poner en riesgo la continuidad y calidad del servicio.

Asimismo, advirtió que concentrar a los usuarios en pocas entidades, algunas con dificultades financieras, podría generar más problemas en la prestación del servicio.

El Consejo de Estado también señaló que el decreto podría implicar un retroceso en las condiciones actuales del sistema de salud, al reducir las opciones disponibles para los usuarios.

La suspensión es provisional mientras se adopta una decisión de fondo.

El Consejo de Estado indicó que continuará estudiando el caso y tomará una decisión definitiva más adelante. Esta decisión se da en el marco de un proceso de nulidad simple, concluyó.