    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este jueves 7 de mayo de 2026 en Bogotá, Mosquera y Tocancipá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 7 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Tocancipá, Cundinamarca.

    Localidad de Antonio Nariño

    Barrio Restrepo. De la calle 20 Sur a calle 22 Sur entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Barrios Unidos

    Barrio Muequetá. De la carrera 22 a carrera 24 entre calle 62 a calle 64 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Bosa

    Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 94 a carrera 96 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Chapinero

    Barrio La Cabrera. De la calle 86 a calle 88 entre carrera 7 a carrera 10 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Gran Britalia I. De la calle 48 a calle 50 entre carrera 79 a carrera 81 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

    Barrio Casa Blanca Sur. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 79 a carrera 81 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

    Barrio Gran Britalia. De la calle 48 Sur a calle 52 Sur entre carrera 79 a carrera 81 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

    Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 Sur a calle 44 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio El Poa. De la calle 139 a calle 141 entre carrera 102 a carrera 104 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

    Barrio Nueva Zelandia. De la calle 175 a calle 177 entre carrera 46 a carrera 48 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.


    Municipios aledaños a Bogotá

    Mosquera, Cundinamarca

    Parque Industrial Agrosavia. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Vereda San José. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Tocancipá, Cundinamarca

    Vereda El Porvenir. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

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