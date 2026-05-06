Exportaciones colombianas crecieron 20,9% en marzo de este año, y llegaron a US$ 5.315,9 millones: Dane

–De acuerdo con el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), basado en los manifiestos de exportación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el crecimiento de las exportaciones FOB se debió, principalmente, a la variación positiva de las ventas externas de productos del grupo de Otros Sectores. ???

El documento dice que en el tercer mes del año pasado las exportaciones fueron de US$ 4.397,8 millones FOB (Free On Board, por sus siglas en inglés) que hacen referencia al valor de las mercancías exportadas puestas en el sistema de transporte sin incluir el valor de los fletes y los seguros.

El informe del Dane señala que durante marzo pasado las exportaciones del grupo Combustibles y productos de industrias extractivas aportaron 41,5% del valor FOB total; seguidas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas (24,4%); Manufacturas (17,9%) y Otros sectores con 16,1% del total.

El análisis señala que durante marzo de 2026 las ventas externas del grupo Otros sectores crecieron 149,2%, especialmente por el aumento de las exportaciones de Oro no monetario.

Le sigue en exportaciones el grupo Combustibles y productos de las industrias extractivas llegaron a US$ 2.208,7 millones FOB, representando un crecimiento de 24,8% frente a marzo de 2025. En el mes de estudio se exportaron 14,6 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 17,7% frente a marzo de 2025.

Las ventas al exterior de productos del grupo Manufacturas llegaron en marzo pasado a US$ 950,6 millones FOB, con un crecimiento de 6,9% frente al mismo mes del año pasado.

Mientras, las exportaciones de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de US$ 1.299,6 millones FOB, que mostraron una caída de 6,8%, comparado con el año pasado.

El informe del Dane también mostró el acumulado de las exportaciones durante el primer trimestre del año. En el periodo enero – marzo de 2026, el toral de las exportaciones colombianas sumaron US$ 13.809,5 millones FOB, que representan un aumento de 15,5%, frente al mismo lapso de 2025.?

Por grupos de productos, para este periodo las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$ 5.097,8 millones FOB, con aumento de 5,4% frente a 2025.

Por su parte, las ventas externas de productos del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas llegaron a US$ 3.980,9 millones FOB, es decir, un crecimiento de 8,1% frente al año pasado.

Las ventas al exterior de productos del grupo de Manufacturas llegaron a US$ 2.413 millones FOB, que representan una disminución de 1,1% frente al periodo enero – marzo 2025.

Las ventas externas de productos del grupo Otros sectores crecieron 133,1%.

Durante marzo de 2026, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 27,4% en el valor FOB del total exportado. Le siguieron Panamá (9,4%); India (8,5%); Países Bajos (5,4%); Italia (5,1%); México (4,2%) y Brasil (3,8%). Los demás países representaron 36,2% del total exportado.

Para el acumulado del periodo enero – marzo de 2026 Estados Unidos participó con 29,9% del total de exportaciones FOB; le siguieron Panamá (8,2%); India (6,7%); Italia (5%); Canadá (4,4%); Brasil (3,8%) y Países Bajos (3,5%). Los demás países representaron 38,5% del total de las exportaciones FOB para el periodo enero – marzo de 2026.