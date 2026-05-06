Gobierno actualiza reglas al transporte de carga y establece condiciones más claras y transparentes

–El Ministerio de Transporte expidió una nueva resolución que moderniza y unifica el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), con el objetivo de establecer condiciones más claras, equitativas y transparentes para el transporte de carga en Colombia.

La medida es resultado de varios meses de trabajo conjunto con el sector transportador y da cumplimiento a los acuerdos construidos en escenarios de diálogo con el Gobierno nacional.

Según la entidad, la actualización marca un cambio estructural en la operación del sector, al pasar de esquemas con baja visibilidad a un sistema con mayor trazabilidad, control y reglas definidas para todos los actores de la cadena logística.

Entre los principales cambios, se establece que los transportadores deberán conocer previamente el valor final del flete y los descuentos aplicables antes de aceptar un servicio.

Asimismo, será obligatorio contar con soportes de contratación para determinados tipos de carga y se reconocerá el pago de los trayectos en vacío, una de las principales solicitudes históricas del gremio.

La norma también amplía el alcance del control al incluir viajes de carácter municipal, los cuales deberán contar con manifiesto de carga, lo que contribuirá a la formalización de pequeños transportadores y a una mayor organización del sector.

Durante su construcción, la resolución integró más de 178 observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana, reflejando un ejercicio técnico y abierto.

Además, se articula con el Decreto 1017 de 2025, que reforzó las garantías de pago justo y trazabilidad, consolidando una hoja de ruta para la transformación del transporte de carga en el país.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que esta decisión responde a compromisos adquiridos con el sector. “Escuchamos a los transportadores y avanzamos hacia un sistema con reglas claras, pagos transparentes y mejores condiciones para su labor”, señaló.

Con esta actualización, el Gobierno nacional integra siete resoluciones en una sola normativa, simplifica los procesos y fortalece los mecanismos de control sobre la cadena logística.