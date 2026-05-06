Histórico avance médico: Realizan por primera vez un trasplante inédito con exitoso resultado

–(Imagen ilustrativa). Un hombre estéril de 27 años ha logrado producir espermatozoides tras el primer trasplante de tejido testicular de la historia, que fue congelado durante su infancia antes de someterse a quimioterapia, informa The Guardian.

Cuando el paciente tenía 10 años, sufría anemia drepanocítica, una enfermedad hereditaria que provoca el bloqueo del flujo sanguíneo y causa dolor, además de daños en los órganos. Así, en vista de las repercusiones que suele tener el tratamiento en la fertilidad de las personas, antes de iniciar el proceso, los cirujanos extrajeron un testículo, lo fragmentaron en pequeños trozos y congelaron el tejido.

En 2025, después de 17 años de su intervención, se injertaron cuatro fragmentos de tejido en el testículo restante y otros cuatro bajo la piel del escroto. Un año después, los injertos fueron extraídos y analizados en el laboratorio: dos de los implantados en el interior del testículo produjeron espermatozoides. Los médicos decidieron congelarlos, ya que no creen que el hombre pueda concebir de forma natural, pues los fragmentos de tejido no están conectados directamente al conducto deferente.

«Muchas más personas tendrán la esperanza de poder tener hijos biológicos. Es fantástico para los pacientes de los que ya disponemos de tejido almacenado», afirmó la profesora y directora del ensayo, Ellen Goossens, de la Universidad Libre de Bruselas, quien calificó el hallazgo de «importantísimo».

La universidad fue la primera en almacenar tejido testicular de pacientes. Los testículos inmaduros contienen células madre espermatogoniales, que son los precursores de los espermatozoides, y células de Sertoli, que los apoyan y nutren durante su desarrollo. En 2002, cuando la institución comenzó a llevar a cabo el procedimiento, «este campo estaba en sus inicios», señaló, subrayando que no ofrecían garantías a los que daban su consentimiento.

En todo el mundo, más de 3.000 pacientes ya han almacenado tejido testicular, una opción especialmente relevante para niños prepúberes, ya que si la necesidad se presenta después de la pubertad, es posible conservar el esperma de los pacientes para usarlo posteriormente en la fecundación in vitro. (Información RT).