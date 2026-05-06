Otra supuesta «narcolancha» fue destruida por EE.UU, ahora en el Pacífico; deja 3 muertos más (VIDEO)

–El Comando Sur de las Fuerzas Militares estadounidense reportó este miércoles que el día anterior fue bombardeada otra supuesta embarcación cargada de cocaína, esta vez en el Pacífico Sur, con saldo de tres «narcoterroristas» muertos que iban a bordo. Veinticuatro horas antes corrió igual suerte una lancha similar en el mar Caribe, frente a costas de Venezuela, en la cual fallecieron dos tripulantes.

En su cuenta en X, el Comando Sur, SOUTHCOM, informó concretamente que este 5 de mayo, «por orden del comandante de el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. No se reportaron daños a fuerzas militares de EE.UU».

On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG — U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026

El 4 de mayo, bajo la dirección del comandante de SOUTHCOM, General Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas, informó en la misma red social, compartiendo el respectivo video del ataque.

Detalló, además, que «dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción» y que ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida.