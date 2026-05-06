-Dólar TRM: $3,706.44 (vigente 07 de mayo)

-Euro $ 4,363.10

-Bitcoin US$ 81.360,80

Tasa de Interés

-DTF: 10,22%

-UVR: $ 409,60

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,29

-Petróleo Brent US$ 95,53

-Oro-Compra Banco de la República $ 520.484,79