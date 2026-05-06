Bogotá enfrenta el pico respiratorio con 80 % de recién nacidos protegidos contra VSR

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

Bogotá enfrenta el primer pico respiratorio de 2026 con un avance clave en salud infantil: por primera vez, los bebés menores de seis meses cuentan con protección contra el virus sincitial respiratorio (VSR).

Esto es posible gracias a una estrategia que combina la vacunación de las madres durante el embarazo y la aplicación de anticuerpos al nacer, reduciendo el riesgo de bronquiolitis y hospitalizaciones en el primer año de vida.

Durante marzo, el 78 % de los recién nacidos en Bogotá nacieron de madres vacunadas, lo que evidencia una alta transferencia de protección desde el nacimiento frente a formas graves de infección.

A esto se suma que, con corte al 11 de abril de 2026, 1.402 recién nacidos de alto riesgo han sido inmunizados con nirsevimab, fortaleciendo la protección directa en los primeros días de vida.

“Como preparación al primer pico respiratorio, la ciudad puso en marcha, por primera vez, una estrategia de inmunización contra el VSR sin precedentes históricos, con la que se espera generar un cambio significativo en la morbimortalidad infantil asociada a este virus”, señaló Patricia Molano, Directora de Salud Colectiva.

La vacunación de gestantes entre las semanas 28 y 36, iniciada el 21 de noviembre de 2025, ha superado las 22.400 mujeres vacunadas con corte al 11 de abril de 2026.

El virus sincitial respiratorio es una de las principales causas de infección respiratoria aguda en menores de cinco años y adultos mayores de 60 años.

En la primera infancia, representa la principal causa de bronquiolitis y concentra entre el 50 % y el 70 % de las formas graves en menores de un año, lo que históricamente ha significado alta ocupación hospitalaria y presión sobre las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos durante los dos picos respiratorios que enfrenta Bogotá cada año.

En conjunto, estos resultados permiten afirmar que el actual pico respiratorio está siendo enfrentado con una base poblacional más protegida que en años anteriores. Esto significa que los bebés que nacieron y nacerán en Bogotá durante esta temporada, especialmente los menores de seis meses tendrán mayor protección, ya sea por inmunidad transferida desde la madre o mediante estrategias complementarias de protección directa.

La Secretaría Distrital de Salud destaca que esta estrategia posiciona a Bogotá como un referente regional en la implementación de modelos innovadores, fundamentados en principios de justicia, equidad, universalidad y evidencia científica. Incluso, su incorporación ya ha despertado interés en otros países de la región, mientras la ciudad insiste en su adopción a nivel nacional como una intervención efectiva para la protección de la primera infancia.

En 2026, Bogotá enfrenta el pico respiratorio de una manera distinta: con una protección que comienza desde antes de nacer. Se trata de una estrategia que pone en el centro la vida y el bienestar de todos los niños y niñas de la ciudad.

Si requieres completar esquemas de vacunación, consulta los puntos habilitados, a través del Portal Bogotá, ingresando o haciendo clic aquí.