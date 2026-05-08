Alcalde  firma acuerdo para construcción del puente Tibanica que conectará a Bogotá con Soacha

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Se realizó en la Gobernación de Cundinamarca la firma de protocolización de los acuerdos de consulta con la comunidad Muisca de Bosa para el proyecto conexión vial y espacio público sobre la quebrada Tibanica, obra de infraestructura de importancia estratégica para la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca (RMBC), y una nueva alternativa para el ingreso y salida desde Soacha, hacia Bogotá y viceversa.

“Gracias al acuerdo que hicimos con la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha y la Agencia Regional de Movilidad vamos a construir el puente de Tibanica que va a conectar la avenida Terreros, en Soacha, con la avenida Ciudad de Cali, en Bosa, que es troncal alimentadora del Metro. Bogotá va a poner más de la mitad de los recursos para la obra que será una nueva entrada y salida de la ciudad”, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El convenio, firmado entre la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), tendrá un costo superior a los $ 118 mil millones, de los que Bogotá aporta la mayor parte, 56 mil millones de pesos, y de los cuales el IDU ya giró en 2025 al ICCU $ 13.500 millones, los demás recursos serán entregados entre 2026 y 2027.

Por su parte, la Gobernación de Cundinamarca contribuirá con $ 36 mil millones, la Alcaldía de Soacha con $ 14 mil millones representados en el costo del avalúo catastral de los predios de espacio público incorporados para el proyecto; la ARM $ 10 mil millones y el ICCU $ 1.200 millones, este último será el encargado de adelantar la licitación de la obra y la interventoría.

Con el desarrollo de esta obra se garantizará la integración regional de Bogotá y Cundinamarca y se contará con otra salida de la ciudad hacia el suroccidente del país, descongestionando la autopista Sur y mejorando la movilidad de más de un millón de personas.

Es importante tener en cuenta que el ICCU, con acompañamiento de las alcaldías de Bogotá y Soacha realizó un proceso de consulta previa a través de más de 45 mesas técnicas con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio del Interior, y que actualmente se cerró la fase de protocolización de acuerdos de consulta, lo que permitirá avanzar en la construcción del puente y demás obras del proyecto.

“Creemos que el tejido lo podemos desarrollar sin necesidad de chocar, al final todos buscamos una sola meta: generar acciones para las personas que habitan en este territorio. Celebramos la construcción de las obras que están por venir y les invitamos a continuar con los espacios de diálogo y concertación para proteger la población indígena que habita el sector”, dijo Ricardo Neuta, gobernador del Cabildo Indígena Muisca de Bosa.

Durante el acto de protocolización también participaron el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; el gobernador del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Ricardo Neuta; el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez; la directora General del ICCU, Yesenia Herreño; el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Diego Armando Jiménez; y el director del IDU, Orlando Molano, entre otros funcionarios.

Características del proyecto

El Puente Tibanica tendrá una longitud de 87 metros y un ancho de 50 metros, en los que se construirán cuatro carriles de tráfico mixto (dos por sentido), un separador, dos pasos peatonales y de bicicletas (uno por sentido).

Además, se adecuarán los empalmes de la av. Ciudad de Cali y Ciudad Verde con una longitud de 260 metros; se construirá la segunda calzada de la avenida Terreros, en Soacha, con una longitud de 1 kilómetro y dos retornos para resolver giros izquierdos.

También se entregará una nueva intersección semaforizada en la avenida Terreros con avenida Ciudad de Cali.Para esta obra se requieren 24 predios, 23 ya están disponibles, el faltante está en proceso de adquisición.